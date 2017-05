Od razkošnega paviljona do preleta letala

V javnost vsak dan pricurlja kakšna vest v povezavi s poročnim slavjem mlajše sestre vojvodinje Cambriške in premožnega finančnika, tako je v minulem tednu na posestvu Middletonovih v Berkshiru zrasel tudi velikanski stekleni paviljon, ki bo gostil okoli 300 elitnih povabljencev. Mogočna konstrukcija je prispela iz Belgije, za najem pa sta ženin in nevesta odštela vrtoglavih 120.000 evrov. Tam se bo izbrana druščina zabavala od jutra, torej od poročnega zajtrka, pa do poznih večernih ur, varni pred dežjem in drugimi nevšečnostmi ter preskrbljeni z vsemi mogočimi dobrotami. Gostom bodo v diskretni bližini na voljo tudi montažni straniščni prostori, seveda, z notranjo opremo iz hrastovega lesa in porcelana, za kar naj bi bodoča zakonca odštela osem tisočakov, urejeno parkirišče in še dva prostorna bela šotora. Celotno prizorišče bo krasilo cvetje, vredno okoli 20.000 evrov, udeleženci dogodka leta pa se bodo posladkali tudi s koščkom slastne, šestnadstropne torte, in nazdravljali s penino, ki naj bi je bilo za 22.000 evrov.

Svatje bodo sredi dneva za nekaj ur zapustili razkošno prizorišče in se preselili v bližnjo cerkev sv. Marka, kjer si bosta Pippa in James obljubila večno zvestobo, tam bodo svojo kratko priložnost imeli tudi mediji, ki bodo smeli s kamerami in fotoaparati pospremiti zaročenca v zakon in ovekovečiti tudi svate. No, vsaj, tiste, ki jih bodo ujeli v objektiv, družina Cambridge naj bi se namreč ognila množici in vstopila skozi zadnja vrata – princesa Charlotte in princ George bosta na tetin veliki dan imela pomembni vlogi družice oziroma paža, starši, vojvodinja Kate in princ William, pa jima želita prizanesti s pritiski javnosti, kolikor je le mogoče.

Veliko sreče bodo imeli tisti, ki si bodo lahko napasli oči na najbolj vročem paru ta hip, princu Harryju in njegovi ameriški ljubezni Meghan Markle, ki naj bi z udeležbo premierno, z roko v roki, uradno potrdila svojo zvezo. Očitno je Pippa pri njiju naredila izjemo in zaobšla pravilo, ki s seznama povabljencev črta vse, ki niso poročeni ali zaročeni. No, marsikdo pa bo lahko vsaj od daleč ujel pogled na – letalo iz 2. Svetovne vojne, ki bo med popoldanskim slavjem preletel prizorišče ter pozdravil mladoporočenca in svate.









In še, nevestini starši in gostitelji, Carole in Michael Middleton, so se vsem sosedom že vnaprej opravičili za morebitni hrup in direndaj v sicer povsem umirjenem naselju.