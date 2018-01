Obudite uspavano ljubezen še danes

Popolna ljubezen nas ne čaka pri planinarjenju v čudoviti naravi niti pri meditaciji na najbolj popolnem tečaju joge, ampak doma, med našimi štirimi stenami, kjer smo ustvarili gnezdo, polno topline, zaupanja in načrtov za lepo prihodnost, ki jih trenutno pogrešamo. Pred nami je pomembna odločitev: opogumiti se moramo in temeljito spremeniti svoj odnos do ljubezni. Ljudje smo se že navadili, da ljubezen zamenjamo s pojmom biti ljubljen. Če nam partner za zajtrk pripravi dišečo kavo in mehko kuhano jajce, če namesto nas pospravi smeti in očisti blatne čevlje, potem znamo govoriti o ljubezni. Iskreno se vprašajmo, ali je to le ljubezen na servirnem pladnju, ki jo v nas prebudijo dejanja drugih.









Resnično ljubiti je vse kaj drugega, pravi ameriški psiholog Martin Seligman, ki je začetnik pozitivne psihologije in raziskuje okoliščine, ki človeka osrečujejo. Ljubezen je mnogo več kot dajanje naklonjenosti v zamenjavo za prednosti, ki jih pričakujemo v razmerju s partnerjem. Ljubeči življenjski sopotniki postanemo, ko občutke ljubezni odkrijemo v sebi, v svoji ustvarjalnosti, čutnosti in lepoti. To so naši viri ljubezni, ki nam morajo biti vedno dostopni. Z njimi se notranje bogatimo in nam omogočajo, da ljubezen podarjamo drugim. Zmotno bi bilo brezbrižno čakati, da nas ljubljeni zasuje z bogastvom tega sveta.

Kako lahko teorijo uresničimo, kažejo naslednji predlogi: sami ali v dvoje lahko damo uspavani ljubezni nove spodbude.

1 Odkrijte njegove ljubezenske geste

Partner vam včasih pokaže ljubezen z dejanji, ki jim ne pripisujete večjega pomena. Pripravi vam skodelico čaja, ko vas boli trebuh, skupaj z vami preživi dopust ob morju, čeprav bi se raje odpravil v gore. Pokažite hvaležnost in se mu zahvalite s prijaznimi besedami. Skupaj lahko odkrijeta nove razsežnosti ljubezni in se celo zabavata, če vzameta vsak svoj list papirja in na eno polovico napišeta dejanja, s katerimi drug drugemu izražata svojo ljubezen, na drugo pa dejanja, ki pomenijo priznanje partnerjeve ljubezni. Tako lahko odkrijeta nova zanimanja, pomembne skupne točke, a tudi drobne, navidezno nepomembne dogodke, ki so temelj prave ljubezni.









2 Ohranite svoja čustva

Se ljudem večkrat nasmehnete, čeprav vam globoko v sebi ni do tega? Ste včasih raje tiho in se obvladate le zaradi ljubega miru? S takšnim ravnanjem ne upoštevate svojih pravih čustev. V ljubezni potrebujete jasne besede in pogum, da jih izgovorite na glas. Sicer ne boste nikdar vedeli, koliko vas ljubezen obremenjuje in ali vas imajo ljudje, ki so vam pri srcu, radi kot človeka ali le podobo, ki jo predstavljate. Ugotoviti morate, kako iskreno in odkrito živite v svojem okolju: en teden si zapisujte vse okoliščine, v katerih ne izrečete tega, kar bi želeli. Zabeležite si čas, povod, sogovornike in besede, ki jih niste mogli povedati na glas. Napravite seznam, komu bi jih brez ovinkarjenja izrekli najlaže in komu najteže. Ob naslednjih priložnostih boste tako zbrali pogum, da iskreno predstavite svoje mnenje prijateljem, staršem, partnerju ali sodelavcem.









3 Vnesite v partnerstvo več ustvarjalnosti

V službi ste polni idej za izboljšave, novosti in praktične spremembe – zakaj ne bi česa podobnega storili pri partnerju? Če mu že več let niste napisali ljubezenskega pisma, verjemite, da se ga bo zelo razveselil. Morda bi ga nepričakovano poklicali in mu povedali, kako željno pričakujete skupni večer v dvoje. Na prvi pogled so le malenkosti, ko pa iz njih sestavite mozaik, pokažejo izpolnjeno zvezo, ki se zaradi drobnih pozornosti razlikuje od povprečne. Sestavita seznam navidezno nepomembnih dejanj, ki lahko obogatijo vajino razmerje in okrepijo ljubezen. Denimo, zjutraj ne odhitite od doma brez besed ali s površnim poljubom, ampak se za trenutek ustavite ob partnerju, ga prijazno poglejte ali objemite in mu zaželite uspešen dan.









4 Ne bojte se povratnih informacij

Največkrat ste prepričani, da ste ljubeči, da znate dobro prisluhniti in da so vaše besede iskrene in dobronamerne. Ste pomislili na možnost, da vas najbližji vidijo drugače? Če ste sposobni objektivno sprejeti presojo in kritiko svojega ravnanja, boste izvedeli, kakšni ste v očeh drugih, in se od njih veliko naučili. Prosite prijateljico, partnerja ali otroke, naj ocenijo, kako dobro jim znate prisluhniti. Naj vam opišejo, kako se izražate o sebi ali drugih: prekinjate njihovo pripoved, jim delite nauke ali morda grajate njihovo vedenje? Zavedajte se, da povratnih informacij ne smete jemati kot napad na vašo osebnost, temveč kot namig, kako lahko pozitivno razvijate značaj.









5 Obvladajte se z zavestnim dihanjem

Včasih zadostuje že nekaj nepremišljenih besed, da vas spravijo ob živce. Izrečete marsikaj, kar pozneje obžalujete in kar lahko še precej časa vpliva na odnose v partnerstvu. Zavestno dihanje je učinkovito obvladovanje temperamenta. Zelo razširjena metoda pomiritve je trojni vdih, ki se ga vsakdo zlahka nauči: za trenutek zaprite oči, izdihnite napetost in vdihnite sprostitev. Izdihnite jezo in vdihnite mir, izdihnite plahost in vdihnite sočutje. Trojni vdih ponovite tolikokrat, kot se vam zdi potrebno, in najprej preskusite njegov učinek v mirnih trenutkih. Tako ga boste koristno uporabili takrat, ko boste na meji prenagljenega izbruha jeze ali nezadovoljstva.









6 Bodite srečni že danes

Vam je prelaganje srečnih trenutkov in dejanj na pozneje prešlo v navado? Čakanje na boljše čase ustvarja le občutek pomanjkanja in izkoriščenosti. Ukrepajte takoj in si z majhnimi dejanji utrite pot do zadovoljstva. Začnite pisati seznam, kaj vse bi počeli ali ustvarili, če bi imeli dovolj časa, denarja, družbe. Dopolnjujte ga in spreminjajte vrstni red, kajti prav gotovo lahko nekatere želje uresničite takoj. Želita s partnerjem obiskati plesni tečaj, se že dolgo pogovarjata, da bi kupila psa, poiskala večje stanovanje? Če si za uresničitev manjših ciljev prizadevate danes, namesto da jih prelagate na jutri, bodo bolj izpolnjena in pristna tudi vaša čustva in z njimi ljubezen.