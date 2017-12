Ob pokih petard živali ne mirite s priboljški

Pomembno je, da lastniki svojim ljubljenčkom pripravijo varno zavetje v notranjem prostoru in jim s svojo živčnostjo ne povečujejo stresa. Prav tako jih ne smejo tolažiti ali miriti s priboljški, saj to živalim le sporoča, da je nevarnost resnična. Vseeno pa morajo biti v njihovi bližini, saj jim to predstavlja varnost. Opozarjajo, da lahko strah privede tudi do driske in pretiranega uriniranja, živali lahko izgubijo apetit ali uničujejo stvari okoli sebe. Opominjajo, da psov in drugih ljubljenčkov lastniki ne smejo kaznovati zaradi dejanj v času njihove stiske.









V društvu poudarjajo, da je najpomembneje zmanjšati stres živali. Lastnikom hišnih ljubljenčkov svetujejo, naj v prazničnem času živali sprehajajo izven mest, kjer je pokanja manj, zunaj pa naj se zadržujejo le krajši čas. Lastniki se na poke ne smejo odzivati s skrbjo ali strahom, saj lahko to prenesejo tudi na svojega ljubljenčka. V skrajnih primerih si lahko lastniki pomagajo tudi z zdravili, ki jim jih predpiše veterinar. Najpomembneje pa je, da tudi sami ne posegajo po pirotehniki. »Nekaj sekund naše zabave namreč ni vrednih trpljenja, ki ga s tem povzročimo živalim,« poudarjajo v društvu. Uporaba pirotehnike je sicer dovoljena med 26. decembrom in 2. januarjem. V tem času ne trpijo le hišne živali temveč tudi živali v naravi in na kmetiji, te še toliko bolj, saj ne morejo pobegniti pred glasnimi poki.