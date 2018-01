Nuša Derenda ob jubileju razkriva vse o sebi

Energična vokalista se je odločila za velik glasbeni podvig: imela bo 20 koncertov za 20 let. Vse se začenja v njenem ljubem kraju, kjer se Alenka Černelič Krošelj, v.d. direktorice iz Posavskega muzeja Brežice veseli, da bo 26. januarja pri njih odprtje velike razstave v dveh delih, Čez 20 let, kjer bodo v Galeriji na 60 kvadratnih metrih na ogled osupljive obleke izvrstne pevke, ki so zaznamovale njeno glasbeno pot in največje dosežke, med katerimi je tudi izbor za pesem Evrovizije. Kreatorji so Alenka Globočnik – Akultura, Urša Drofenik, Jelena Proković v sodelovanju z IUV, vse seveda pod budnim očesom stilista Sasa Radovića.









V drugem prostoru gradu bodo na ogled njeni osebni predmeti in slike iz obdobja otroštva in začetka ustvarjalne poti. »V Viteški dvorani gradu sem se tudi poročila s Frenkom«, je razkrila Nuša Derenda.









Zatem bosta v Viteški dvorani dva koncerta, ki obenem slovesno odpirata njen projekt ob dvajseti obletnico delovanja. 17. marca bodo na račun prišli vsi ljubitelji posebnih koncertov, saj v Galussovi dvorani Cankarjevega doma pripravlja Nuša Derenda spektakel s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Poslušalce bo popeljala na zanimivo popotovanje od svojih začetkov, največjih hitov, različnih glasbenih žanrov in s prijatelji poskrbela za čutno interpretacijo uspešnic, ki jih poznamo prav vsi. Za Nušo Derenda bo to posebej emocionalen koncert, saj se bo glasbeno razgalila kot še nikoli do zdaj.