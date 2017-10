Nova Fiesta in foto natečaj: Začuti njen utrip in doživi svet

Nova lepotica v mestu

Mi smo se na našo dogodivščino odpravili z novo Ford Fiesto , ki že dobrih 40 let razveseljuje svoje lastnike z urbanimi merami, odličnimi voznimi lastnostmi, dinamičnimi motorji in udobno notranjostjo. Nova generacija Fordove Fieste nadaljuje tradicijo svojih predhodnic, a na višji ravni kot kdaj koli prej. Nova Ford Fiesta, ki je od konca poletja na voljo tudi slovenskim kupcem, prinaša v razred malih avtomobilov najnovejše tehnologije na področju asistenčnih sistemov in povezljivosti, ki jih praviloma srečamo v velikih avtomobilih prestižnih znamk. Temu dodajmo še paleto petih bencinskih in dveh dizelskih motorjev, med katerimi je tudi večkrat nagrajeni Fordov bencinski trivaljnik EcoBoost, ki poskrbijo, da je Fiesta živahna, a obenem prijazna do okolja. Ne glede na to, ali vam je bolj všeč trivratna ali petvratna izvedenka, obe sta na voljo v petih različicah opreme in s številnimi možnostmi za personalizacijo. Tako boste lahko s svojo Fiesto izrazili samega sebe – podobno, kot se umetniki izražajo skozi svoje umetniške stvaritve. Tako kot Fordova ambasadorka Severa Gjurin, ki svoja občutja izraža tako skozi glasbo, kot likovno umetnost.

Delite svoja doživetja in jo zapeljite Življenje je preplet trenutkov, lepih in tistih manj prijetnih. Ali tudi vi svoje najboljše trenutke življenja zabeležite s fotografijo? Delite jih s svojimi prijatelji na Instagramu in fotografiji dodajte oznako #FiestaDoživetje. Avtor najboljše fotografije bo vikend preživel za volanom nove lepotice, nove Fordove Fieste, s katero se bo lahko odpeljal v Luče in tam v družbi ljube osebe preživel noč v luksuzni hiši na drevesu. Za vikend z jekleno lepotičko se lahko potegujete do 23. oktobra. Če za tokratno geslo nimate navdiha, brez skrbi, saj bo takoj za prvim sledil nov fotografski izziv. Fordov natečaj ima namreč šest etap po 2 tedna, vsako s svojim geslom. Več informacij poiščite na MojaFiesta.si/natecaj.

Glasba sprošča

Uživanje v umetnosti znanstveno dokazano sprošča. Ne le poslušanje glasbe, tudi prepevanje deluje pozitivno na naše počutje. Gotovo si je že vsak prepeval pod tušem ali pa v samoti svojega avtomobila. Takrat, ko nas nihče ne posluša, si pač damo duška, ne glede na naš posluh. In prav sproščeno prepevanje za volanom ob spremljavi glasbe iz zvočnega sistema ima po mnenju strokovnjakov številne zdravstvene koristi. V novi Ford Fiesti, ki je opremljena z zvočnim sistemom B&O Play hčerinskega podjetja Bang&Olufsen, dobita tako poslušanje glasbe kot solo prepevanje za volanom nove razsežnosti.

Fiestin zvočni sistem z 10 zvočniki in 675 W moči velja za najmočnejšega v razredu.





Iskanje najboljše harmonije

Da bi nova Ford Fiesta postala vaša osebna koncertna dvorana, so inženirji porabili več kot leto dni. »Snovanju glasbene izkušnje v novi Fiesti smo namenili na stotine ur in uporabili najboljše materiale, da bi vaša glasba v avtomobilu oživela tako, kot so si jo zamislili njeni avtorji – jasno in strastno,« je snovanje novega zvočnega sistema opisal Stefan Varga, sistemski akustični inženir podjetja Harman International. Njegova ekipa je v tem času tako v zvočnem laboratoriju kot v novi Fiesti preposlušala več kot 5000 različnih glasbenih posnetkov, od Adele do Johanna Sebastiana Bacha, in poiskala najboljšo možno harmonijo. To so dosegli s tehnološkimi rešitvami podjetja Harman, ki ima več kot sto let izkušenj na tem področju, desetimi strateško razporejenimi zvočniki in 9-kanalnim ojačevalnikom. Prvič ima Fiesta tudi zvočnik vgrajen v sredino armaturne plošče in 200 milimetrski nizkotonec v prtljažnem prostoru. Piko na i zvočnega sistema pa predstavlja Fordova multimedijska naprava SYNC 3, ki upravlja tako z zvočnim sistemom, kot tudi nekaterimi ostalimi funkcijami avtomobila.