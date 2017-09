Nov rekord v vesolju postavila ženska

Whitsonova se je na to zadnjo odpravo odpravila novembra lani in na mednarodni vesoljski postaji (ISS) preživela 288 dni. ISS je v tem času naredila 196 milijonov kilometrov dolgo pot, Zemljo pa je obkrožila kar 4623-krat.





638 days in space and the view is still amazing! Soaking up some sunset time in the cupola… pic.twitter.com/AiReQzkjJZ — Peggy Whitson (@AstroPeggy) August 6, 2017





To je bilo za doktorico biokemije, ki je kot Nasina astronavtka zaposlena od leta 1997, že tretje dolgotrajno bivanje na ISS, kjer je skupaj preživela 665 dni.





My 3rd crop did the best! Chinese Cabbage we've been growing. The best part, after we harvested it for the #science, we got to eat the rest! pic.twitter.com/I3fUk7UTzr — Peggy Whitson (@AstroPeggy) May 30, 2017





Nov ameriški rekord Whitsonovo na svetovni lestvici postavlja na osmo mesto, tik za ruskim kozmonavtom Fjodorjem Juričinkom, ki je v vesolju preživel 673 dni in bil sopotnik Whitsonove na tej zadnji odpravi. Američanka pa drži rekord tudi med ženskami, med katerimi ima tudi največ sprehodov po vesolju, in sicer deset.









Na Zemljo se je ameriška astronavtka vrnila danes ob 3.21 po srednjevropskem času, skupaj z rojakom Jackom Fischerjem in ruskim kozmonavtom Fjodorjem Jurčikinom pa so pristali v Kazahstanu.





So amazing to be a part of this crew! pic.twitter.com/MSR0GaXLCn — Peggy Whitson (@AstroPeggy) April 29, 2017





Ameriški astronavti so sicer nastanjeni v mestu Houston, ki so ga v zadnjem tednu prizadele obsežne poplave. Iz Nase so tako sporočili, da še preučujejo načrte, kdaj se bosta Whitsonova in Fischer vrnila v Houston.









Medtem pa si oglejte še, kako astronavti v vesolju ostajajo fit. Whitsonova, ki želi mlade navdušiti nad astronavtskim poklicem, namreč na družbenem omrežju twitter, kjer sliši na ime AstroPeggy, s svojimi sledilci rada deli utrinke iz vesoljskega vsakdana.