Nič denarja, ogromno veselja

Omara za punčke



Pohištvo za igračke, kot so barbike in podobne punčke, lahko z le malo truda naredimo sami, prav tako obešalnike za oblačilca. Igra bo postala še večji užitek.









Material: kartonaste škatle različnih oblik, denimo tiste, v katerih so palčke za čiščenje ušes, tekstil in robčki, lesena paličica – nabodalo za hrano, plutovinast zamašek, navaden bel papir, močnejše lepilo za karton, selotejp, srebrn samolepljiv papir, dva magnetka knjižnega kazala, srebrna žica ali okraski iz žice, klešče za rezanje in upogibanje, edigs.

Čas izdelave: dobra ura

Postopek: Škatle narežemo in sestavimo tako, da nastane ogrodje za omaro, vključno s predali. Namestimo paličico za obešalnike, jo na vsakem koncu utrdimo s koščkom plutovinastega zamaška in pobarvamo z edigsom. Vse lepo oblepimo z belim papirjem in selotejpom, da površina ne bo preveč občutljiva na dotike in madeže. Na notranji del enega dela vrat nalepimo srebrn papir, ki zaradi odseva daje vtis ogledala. Nalepimo magnetka knjižnega kazala, s pomočjo katerih se bo omara odpirala in zapirala. Iz žice oblikujemo obešalnike.









Zapestnica



Poznate občutek, ko razpadeta vaša najljubša ogrlica in pas? Naj se razočaranje spremeni v strastno ustvarjanje! Ostanke lahko združimo v nov modni dodatek – simpatično zapestnico, kakršne nima nihče drug.









Material: zanke s pasu, steklene perle, tanka prozorna elastika, vžigalnik.

Čas izdelave: dvajset minut

Postopek: Elastiko narežemo na šest enakih delov, ki naj merijo dvakrat toliko, kot znaša obseg našega zapestja. Na enem koncu vseh šestih elastik naredimo vozel. Perle nizamo na po dve združeni elastiki ter na vsakih nekaj centimetrov čez vse tri nize potegnemo zanko s pasu. Na koncu spet naredimo vozel iz vseh elastik ter jih zažgemo, da se malce stopijo oziroma spojijo; tako preprečimo, da bi se zapestnica med nošenjem razvezala oziroma strgala.









Veveričkina ušesca



Ne le za pusta, včasih nam kakšen ljubek kos, namenjen šemljenju, pride zelo prav tudi za rojstnodnevno zabavo ali nastop na predstavi. To je se izkazalo prav za veveričkina ušesca.









Material: obroč za lase, koščki umetnega krzna, akrilna barva, čopič in voda, sukanec in igla, klobučevina, škarje, kos bombažne majice, malo vate.

Čas izdelave: pol ure

Postopek: Obroč za lase položimo na bombažno blago in izrežemo trak. Ta mora biti dovolj dolg in širok, da z njim ovijemo obroč. Na notranji strani obroča blago spodvijemo ter zašijemo skupaj. Iz klobčevine prav tako izrežemo dva trakova, ju prepolovimo in na pregibu zašijemo na obroč. Trakova s škarjami zožimo, tako da postanejo podobna ušesom. Zašijemo ju in v odprtino na vrhu natlačimo vato. Na koncu dodamo še umetno krzno, ga prišijemo in pobarvamo.