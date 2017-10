Neprecenljivi mineral za telo in duha

Največ, nekje do 65 odstotkov, ga imamo v kosteh in zobeh, preostanek se hrani v mišičnem tkivu in celicah, odstotek pa v krvi. Naše telo magnezija ne proizvaja samo, zato ga moramo vnesti z ustrezno prehrano – kar nam ob sodobnem načinu življenja, ki prinaša tudi uživanje nezdravih živil, vsaj po raziskavah sodeč ne gre najbolje. Toda življenjski slog je ključen za podporo temeljnih procesov v telesu, zanemarjanje vnosa magnezija pa nam lahko naprti kopico težav.









Magnezij deluje v tandemu s kalcijem, in sicer za uravnavanje električnih impulzov v celici, koncentracija magnezija v zdravih celicah pa je precej večja od kalcija. Magnezij ima eno od ključnih vlog pri gradnji in vzdrževanju kosti ter zob. Brez tega dragocenega minerala presnova ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob ne bi bila mogoča. Sprošča mišice, preprečuje in odpravlja krče, pomaga uravnavati srčni utrip. Znižuje raven holesterola, nadvse pa ga priporočajo nosečnicam, saj pomirja maternične krče ter po nekaterih raziskavah celo zmanjšuje možnost splava in prezgodnjega poroda. In še, magnezij vse bolj opisujejo kot neprecenljiv mineral pri ohranjanju duševnega in pa nevrološkega zdravja: spodbuja normalo psihološko delovanje, in ker preprečuje nalaganje težkih kovin, naj bi zaviral celo razvoj parkinsonove in alzheimerjeve bolezni.









Če ne uživamo dovolj magnezija, bo telo mineral črpalo iz kosi, dolgotrajno pomanjkanje pa bo sprožilo vrsto simptomov: utrujenost, mišične bolečine in tudi krče, nespečnost, glavobol, vrtoglavico, nemir in motnje srčnega ritma. Lahko izgubimo tudi apetit, možen je še dvig krvnega pritiska. Odrasla oseba potrebuje od 300 do 400 miligramov magnezija na dan, športniki ter sladkorni in srčni bolniki pa nekoliko več. Več bi ga morale zaužiti tudi nosečnice in doječe matere. Pomanjkanje lahko sprožijo še izredna stanja, kot so driska in bruhanje ali pa čezmerno uživanje alkohola.









In kje ga najdemo? Najbolj slovi po svoji prisotnosti v mineralni vodi, sicer pa so z njim bogati polnovredne žitarice, oreščki, bučna, sončnična in sezamova semena, mandlji, špinača, blitva, pira, paprika, temni fižol, krompir, fige, banane, papaja, grenivka, meso, mlečni izdelki, ribe, kava in čaj. Ob pomanjkanju lahko zdravnik priporoči prehranska dopolnila, ki vsebujejo magnezij.