Neodvisnost ali posebne usluge?

Kako si razlagate podpis pogodbe?

»There is no such thing as an independent person.« Torej: »Nič ni boljšega kot biti neodvisna oseba,« je dejal eden najslavnejših ABC- jevih novinarjev, sicer dobitnik kar šestnajstih emmyjev, zdaj že pokojni Peter Jennings.

»Nedostojne« ponudbe direktorjev privlačnim mladim uslužbenkam so stare kot zemlja in so vgrajene v človeški DNK. Gre za klasična vprašanja moči, seksa in odvisnosti. Že Freud je prepričljivo dokazoval unovčevanje uglednega družbenega položaja moških s seksualnimi storitvami »praktičnih« dam. Takšnih praks v svetu mrgoli in moralne sodbe o tem so različne, kot je različen tudi svet. Znani so denimo primeri iz Hollywooda, kjer mlade, lepe, talentirane mladenke nikakor niso mogle dobiti opaznejših filmskih vlog, če prej niso nudile svojih »uslug« uveljavljenim režiserjem in producentom. Marsikatera si je kariero dobesedno ustvarila prek postelje.

A vendarle. Če menite, da boste kmalu dobili nedostojno ponudbo gospoda direktorja in jo tudi sprejeli, se boste prej ali slej morali vprašati, ali lahko živite s tem, da ste se za nekaj materialnih privilegijev takole »prodali«. Nekaj sto evrov višja plača, nekaj Guccijevih parfumov, kakšna Vuittonova torbica, eksotično službeno potovanje na Karibe ali v Indonezijo (morda pa le v Portorož) – vse to ima namreč svojo ceno in omejen rok trajanja. O tem bodite prepričani.

Poznam kar nekaj mladih, perspektivnih, prijetnih deklet, ki so preveč stavile na svojo lepoto in so zaradi nebrzdane ambicioznosti in/ali materialne stiske čez noč poteptale svoje ideale, se spečale z raznimi »playboyi« in so danes bodisi v mučnih ločitvenih postopkih bodisi odvisne od alkohola in pomirjeval. Shujšane, odcvetele, zagrenjene. Kot take »playboyev« seveda ne zanimajo več, saj je od njihove lepote, svežine, nasmeha ostalo bore malo.

Pa sva spet pri omenjenem Jenningsu. Pot, v skladu s katero posameznik ostane zvest svojim mladostnim idealom, na kateri ohrani svobodo duha, svojo pokončnost in etičnost in tudi svojo relativno materialno samostojnost, nikakor ni lahka, daleč od tega. Je pa lepa, častna in izpolnjujoča. Ni boljše.

Še glede vašega konkretnega vprašanja: če vam direktor ponuja v podpis »bogatejšo« pogodbo, jo seveda lahko podpišete, če boste presodili, da vam ta prinaša več dobrega kot slabega. Odvisno od vaših potreb. Morda imate visoke kredite in potrebujete dodaten denar, morda nimate otrok in smisel iščete na delovnem mestu, morda imate dolgočasnega moža in bežite v službo, morda vam enostavno godi priznanje, ki vam ga izreka direktor. Podpisa pogodbe ne smete razumeti tako, da s tem dajete direktorju kakršna koli dodatna pooblastila.

Če pa bo razumel, da vaš podpis pogodbe pomeni zeleno luč še za kaj več – denimo za posteljne užitke – pa ga lahko brez težav zavrnete in ga celo tožite ali ovadite zaradi mobinga oz. zaradi spolnega nadlegovanja.

Seveda pa dopuščam tudi možnost, da si podpis pogodbe razlagate kot svojo privolitev za nudenje ekstra storitev direktorju. To pa nima nič opraviti s pravom. V tem primeru boste pač morali živeti s to odločitvijo in z vsemi sladkostmi in grenkobo, ki jo prinaša s seboj.