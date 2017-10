Nekateri se le okoriščajo z idejami drugih

Zdi se, da je trenutno pri nas veliko oblikovalcev oziroma predvsem oblikovalk, ki ustvarjajo torbice, še bolj pogosto pa nahrbtnike. Je v množici izdelkov že težko ohraniti svojo identiteto?

Na našem trgu je nekaj oblikovalk, ki smo začele ustvarjati tovrstne izdelke, a ima vsaka svojo zgodbo oziroma svoj stil, v tej »poplavi« nahrbtnikov pa nekaterih niti ne bi označila za oblikovalce, saj se le okoriščajo z idejami drugih. Identitete ni težko ohraniti, saj so moji izdelki precej posebni in če ima oblikovalec določen stil, to pusti pečat pri ljudeh, saj si to zapomnijo.

Nahrbtniki so že nekaj časa zelo moderni, kako dolgo lahko ta trend še traja?

Trend nahrbtnikov nikoli ne bo šel zares v pozabo. Včasih so bili namenjeni le nošenju težkih stvari ali pa za potovanja, danes pa so uporaben modni dodatek, zato se bodo ideje o nahrbtnikih le še bolj razvijale.









Zgodba z vašimi modnimi dodatki se je začela v Londonu, ko ste tam študirali. Zakaj ste se vrnili domov?

Cilj študija v tujini je bil jasno začrtan, želela sem razširiti možnosti modnega oblikovanja, raziskati kulturo in doma nadaljevati s tem, kar mi daje veselje. To je bila super izkušnja, na katero sem zelo ponosna. Delo in študij v tujini je vedno izziv, to se splača preizkusiti, a doma je najlepše (smeh).

Ne bom trdila, da je preprosto, vsak dan se srečujemo z različnimi težavami. Stroški so zelo visoki, vendar je potrebno vložiti tudi nekaj truda v oglaševanje in se potruditi, da izdelek prodaš. A se mi zdi, da vse več Slovencev prisega na ročno delo in spoštuje vse, kar je v ozadju nekega izdelka.

Vaše torbice in nahrbtniki so iz usnja, umetnih materialov ali pa so iz kombinacija obojega. Ali je odločitev, ali bo uporabljal umetne ali naravne materiale, za oblikovalca tudi načelna odločitev? Obe odločitvi verjetno spremlja možnost, da izgubiš nekaj strank, nekateri nočejo nositi usnja, mnogi pa nanj prisegajo.

Sprva se niti nisem obremenjevala s tem, ali je torbica iz umetnega ali naravnega materiala, tako kot sem si zamislila dizajn, postavitev in vzorce, tako je tudi bilo, izdelek je bil končan in pripravljen na novo lastnico. Je pa res, da stranke povprašujejo po enem ali drugem, zato se tudi prilagodim in zaradi tega ne izgubim strank.

»Moda je kruta šefica. Sploh si ne predstavljam, kako slovenski modni oblikovalci preživijo. Stroški izdelave so grozno visoki, kreacije moraš prodati v dveh ali treh mescih, vsi ti razlagajo, da v trgovini H&M kupijo takšno obleko, ma, kaj takšno, še boljšo, za 7,99 evra,« je v intervjuju za našo spletno stran nedavno dejala ilustratorka Polona Pačnik. Verjetno se s podobnimi težavami srečujete tudi oblikovalci modnih dodatkov?

Pri prodaji prek spleta igrajo pomembno vlogo družabna omrežja, zlasti instagram. Koliko časa namenite temu, koliko strank pripelje k vam?

Seveda, družabna omrežja so za tovrstno prodajo eden izmed najpomembnejših dejavnikov, z njimi lahko pokažemo svoje izdelke na preprost in zanimiv način. Vse več je uporabnikov in spletnih nakupov, zato je objavam treba nameniti veliko časa, ker lahko zaradi tega več prodaš.

Poleg torbic oblikujete tudi metuljčke za moške, imate v načrtu še kakšne izdelke?

V nadaljevanju želim izdelati tudi linijo moških potovalnih in poslovnih torb. Nežnejši spol pa lahko v kratkem pričakuje tudi novo kolekcijo oblačil in seveda nekaj izdelkov za naše najmlajše.

Kateri modni dodatek to jesen ne sme manjkati v ženski garderobi?

Obvezen dodatek je »mini žepek« Tejajeglichdesign v jesenskih barvah, ki bi ga vsaka ženska potrebovala v svoji torbici za malenkosti, kot so kovančki, šminka telefon in še kaj.