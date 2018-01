Neil Diamond se poslavlja z odrov

Legendarni Diamond velja za enega najbolje prodajanih pevcev in tekstopiscev vseh časov, ki je v glasbeni industriji dejaven že več kot 50 let, se poslavlja od koncertnih turnej. Oboževalce je včeraj, le dva dni pred svojim 77. rojstnim dnem, razžalostil z novico, da odpoveduje vse bodoče nastope. Parkinsonova bolezen mu otežuje potovanja in javne nastope pred množico poslušalcev, je zapisal na spletni strani in se opravičil vsem, ki so kupili vstopnice za prihajajoče koncerte v Avstraliji in Novi Zelandiji.









»Z veliko tesnobo in razočaranjem sporočam, da se bom upokojil od koncertnih turnej. V čast mi je bilo, da sem zadnjih 50 let lahko razveseljeval ljudi s svojimi nastopi,« je še zapisal in se ob tem za podporo in spodbudo zahvalil svojemu »predanemu in zvestemu občinstvu«.









A to za velikega ustvarjalca ne pomeni popolno slovo od glasbe. V Brooklynu rojeni Diamond, ki je prodal 128 milijonov albumov z uspešnicami, kot so Red Red Wine, Sweet Caroline in Girl, You'll Be a Woman Soon, se je namreč v novici tudi zaobljubil, da bo nadaljeval s pisanjem in snemanjem glasbe ter drugimi projekti. Glasba mu namreč pomeni vse, že leta 2014 je namreč v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP ob izidu najnovejšega albuma Melody Road na vprašanje, ali se bo sploh kdaj upokojil, odgovoril, da bi bilo to grozno in zelo težko zanj. »To je del tega, kar sem,« je poudaril takrat.









Diamond je v petih desetletjih nanizal kar 32 studijskih albumov, napisal pa tudi številne skladbe za druge izvajalce. Njegovo glasbo sta denimo izvajala Elvis Presley in Andrea Bocelli. Leta 2011 je bil sprejet v Dvorano slavnih rock'n'rolla v Clevelandu, 28. januarja pa bo Diamond prejel tudi nagrado grammy za življenjsko delo.