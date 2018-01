Negovane roke niso samo okras

Negovane roke in urejeni ter zdravi nohti veliko povedo o urejenosti in podobi človeka. Za suho kožo in razcepljene nohte so pogosto krivi zunanji dejavniki, kot so denimo hladen zrak, delo s čistili in podobno, ki povzročajo prve in z njimi trajne znake staranja kože. Žal na to ne moremo vedno vplivati, lahko pa poskrbimo za zaščito rok in z ustrezno nego preprečimo ali zavremo prehitro staranje.

Nega rok

Koža na hrbtni strani rok je tanjša, manj vlažna kot na drugih delih telesa in zelo izpostavljena umazaniji in sončnim žarkom. Prav zato potrebujejo roke posebno nego, na katero pa velikokrat radi pozabimo. Kot pravijo strokovnjaki, kar je dobro za obraz, je dobro tudi za roke, zato ne potrebujemo posebnih oblog in drugih izdelkov, ampak posezimo po tistih, ki jih imamo doma in jih s pridom uporabljamo za obraz.









Nega rok naj se začne s temeljitim umivanjem, ki odstrani umazanijo s površine kože in izza nohtov, poleg tega se zmehča poroženela plast. Suho povrhnjico odstranimo s pilingom, kot že rečeno, lahko uporabimo kar tistega za obraz. Nato z masažo vtremo vitaminsko kremo, prilagojeno teksturi kože, in na koncu še pomirjajočo masko. Po odstranitvi maske zmasiramo roke s kremo, ki poleg vlažilnih sestavin vsebuje tudi različne hranilne učinkovine. Vsak večer pred spanjem si jih masirajmo z oljem iz kamiličnih cvetov, dokler koža ne vpije vse maščobe. Nekateri ljudje opravljajo poklice, pri katerih so obremenjene predvsem roke, zato jih je treba večkrat na dan namazati z ustrezno, še bolj prilagojeno kremo. Poleg domače nege si nekajkrat na leto privoščimo v kozmetičnem salonu klasično manikiro, ki naj bi postala naša stalnica za osnovno nego rok in nohtov.

Urejeni nohti

Nohti varujejo občutljive živčne končiče, ki jih je veliko v konicah prstov rok in nog, pomagajo pa pri krvnem obtoku. Hitreje rastejo poleti, ko je tkivo navadno bolj prekrvljeno. Največji sovražnik nohtov in vzrok za njihovo razcepljenost je zagotovo voda, zato zanje izdatneje poskrbimo poleti, ko se namakamo v bazenih, jezerih ali morju in jih nehote lahko zelo omehčamo. Oblika nohta je odvisna od zgradbe kosti. Če so prsti dolgi in tanki, so tanki tudi nohti, medtem ko so pri debelih kosteh bolj oglati in ploščati. Noht raste v povprečju pol leta.









Priporočljivo je, da jim večkrat privoščimo oljno kopel, v katero zamešamo olivno in jojobino olje, in jih potem ne umijemo, ampak le dobro obrišemo. Nikoli jih ne režemo, temveč jih vedno le pilimo, nujno v isti smeri, od strani proti sredini. Manikirnih pripomočkov pa nikar ne posojajmo nikomur, saj bi lahko prenašali kakšne bolezni. Zaradi kisline, ki jo izloča noht, se obnohtna kožica prilepi nanj, zato jo je treba redno potiskati proti korenu nohta s posebno manikirno paličico. Za lepše nohte je treba masirati tudi prste. Roke na debelo namažemo s hranilno kremo in masiramo s krožnimi gibi proti konicam prstov. S papirnatim robčkom nato obrišemo odvečno kremo. V drogerijah je na voljo pestra izbira lakov in negovalnih sredstev. Pri strokovnjaku se pred nakupom pozanimamo o primernih lakih – podlakih, modnih barvnih odtenkih lakov in nadlakov. Preverimo, kateri odstranjevalec laka je najprimernejši, saj ne smemo uporabljati preveč agresivnih. Le ustrezno negovani – »brez črnega za nohti« – so lep okras naših rok. Z zdravimi, lepo oblikovanimi nohti so videti zares lepe in nam jih ni treba skrivati.

Drobni namigi

Nohte vselej krajšajmo s pilicami, ki so nekoliko bolj grobe kot pilice za oblikovanje nohtov.

Da bo nohtna ploščica zdrava in trda, moramo najprej poskrbeti za zdravo obnohtno kožico. Če je otrdela, jo zdravimo in mehčamo z olji za mehčanje obnohtne kožice, ki jo večkrat na dan vmasiramo v obnohtje.

Nohtno ploščico zaščitimo s podlakom, še posebno takrat, ko uporabljamo barvne lake. Podlak nanašamo na spodnjo in zgornjo stran nohtne ploščice, tako popolnoma zaščitimo noht pred zunanjimi dejavniki.

Za piko na i izberimo modne odtenke kakovostnih lakov za nohte!