Nega v nosečnosti in po porodu

Prsne bradavice

Mnoge bodoče mamice se v pričakovanju rojstva otroka sprašujejo, kaj lahko telesno storijo pred dojenjem. Sodobna dognanja so, da dojk – med nosečnostjo začnejo proizvajati kolostrum oziroma mlezivo – in bradavic pravzaprav ni treba posebej pripravljati. Seveda ni nič narobe, če si nosečnice mehko masirajo dojke, s krožnimi gibi od vrha proti kolobarju, kar je lahko dobrodošlo pri morebitnem kasnejšem iztiskanju mleka. Bradavice je priporočljivo negovati z lanolinsko kremo, ki je ni treba izpirati in je primerna tudi po porodu.





Strije

Nosečniške strije nastanejo zaradi hormonskih vplivov ter hitrega in čezmernega raztezanja kože predvsem na trebuhu, dojkah in notranji strani stegen. Celice v dermisu oziroma usnjici se ne morejo dovolj hitro množiti, zato nastane med njimi razpoka in se napolni z brazgotinskim tkivom – kolagenom. Strije se bolj ali manj pojavijo pri večini nosečnic, njihov nastanek je odvisen od genskih lastnosti kože kakor tudi čezmerne pridobitve telesne teže v nosečnosti. Še najbolj blagodejno dene zmerna masaža. Po porodu, ko je raztezanja kože konec oziroma se začne spet krčiti, z leti nekoliko zbledijo in so manj opazne.

Krčne žile

Žilne spremembe so med nosečnostjo pogost in normalen pojav. Skoraj polovica nosečnic ima krčne žile v prvi polovici nosečnosti bolj izražene, v zadnjih tednih je značilnejše otekanje nog. Težave so pogostejše pri ženskah, ki se preveč zredijo, denimo za več kot 20 kilogramov. Na krčne žile v nosečnosti vplivajo hormoni. Delujejo na steno žil, slabijo moč venskih zaklopk in povzročijo zastoj krvi v razširjenih žilah. Pomaga nošnja kompresijskih nogavic, ki upočasnijo pojav krčnih žil, težave lajšajo kreme z divjim kostanjem. Krčne žile odvajajo deset odstotkov krvi iz nog in večinoma po porodu precej splahnijo. Pri otekanju so v pomoč hladilni geli, ki zmanjšujejo občutek napetosti in teže v nogah ter vnetje in tako posredno lajšajo tudi kljuvajočo bolečino. Pri bolečih in oteklih nogah je treba omejiti sol in počivati z dvignjenimi nogami.









Brazgotina po carskem rezu

Invaziven poseg pusti razmeroma dolgo brazgotino, ki za celjenje potrebuje čas. Koliko, je odvisno od posameznice. Vsekakor je treba počakati, da se operativna brazgotina na zunaj zaceli, otrplost in rahli mravljinci so mogoči še dolgo po operaciji. Nežna masaža z mazili, izdelanimi posebej za to nego, bo v prvem letu po porodu mehčala brazgotino. Alternativa so mazila, ki pospešijo izločanje kolagena in gladijo kožo. Brazgotina po carskem zbledi nekje v dveh letih, vendar nikoli povsem ne izgine.