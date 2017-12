Vprašajte strokovnjaka

Ne zmorem več nadur

Spoštovani pravni svetovalec, vsa pohvala za konkretne, jasne in opredeljene odgovore. Tudi jaz imam vprašanje iz naslova delovnih razmerij. Delam na inšpektoratu enega od ministrstev in imam 60 let. Pred leti smo vsi starejši dobili v podpis izjavo, da se strinjamo z delom zunaj rednega delovnega časa: zvečer, ponoči in za praznike. Torej po odredbi glavnega inšpektorja. Tega ne zmorem več, zato me zanima, ali to izjavo lahko prekličem in kako. Vnaprej hvala za odgovor.

Helena s Štajerske