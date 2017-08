Ne uporabljajte ledu

Kaj je najbolj pomembno, ko se poškodujemo oziroma pademo pri športni aktivnosti?

Najpomembneje je presoditi, ali gre za težjo ali lažjo poškodbo. Pri težji pokličite pomoč, pri lažjih, kot so odrgnine, manjši zvini ali udarci, pa si lahko pomagate sami.









Kaj storiti pri zvinu gležnja?

Če gre za lažji zvin, gleženj povijte s povojem, hladite s hladno vodo ter nogo večkrat dnevno dvignite nad višino srca. Predvsem pri hlajenju je pomembno, da ne uporabljamo ledu, saj lahko predel gležnja podhladimo in je rehabilitacija bistveno daljša.

Kako pa oskrbeti krvavečo rano po padcu na asfaltu?

Lažjo rano razkužimo in sterilno povijemo. Pri večjih in globokih krvavitvah jo poskušamo zaustaviti in nato seveda poiščemo zdravniško pomoč.

Je pametno teči naprej, kljub padcu oziroma poškodbi?

Če gre za padec brez težjih poškodb in imamo do doma še veliko kilometrov ter lahko tečemo, načeloma lahko nadaljujemo. Hitro bomo ugotovili, ali smo sposobni nadaljevati ali ne. Poslušajmo svoje telo!

Kaj se zgodi, če izgubimo zavest?

Če izgubimo zavest, je vse skupaj bolj malo odvisno od nas, ampak bolj od mimoidočih. Položiti nas morajo v položaj nezavestnega in poklicati pomoč. Če gre za lažjo izgubo zavesti, npr. slabost, potem je velikokrat dovolj že poleči osebo na tla in ji dvigniti noge. Če imamo občutek, da bomo izgubili zavest, se ustavimo, ulezimo na hrbet in dvignimo noge.









Katera mazila oziroma domač recept priporočate za lajšanje bolečin?

Lajšanje bolečin je zelo širok pojem, saj je odvisno, za kakšne bolečine gre. Obstaja veliko mazil, krem in drugih pripomočkov. Praviloma bi morali bolečino zmanjševati z iskanjem in odpravljanjem vzroka zanjo, ne z aditivi in mazili.

Vaš nasvet bralkam in bralcem One.

S športom se ukvarjajte pametno, z dosti tekočine in zlasti zdaj, v poletnih mesecih, nikoli v največji vročini. Vaše telo je najboljši učitelj!