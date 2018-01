Ne telovadijo, da ne padejo

Nima smisla telovaditi, to me ne bo odrešilo smrti. Bolje je, da ne telovadim, saj lahko padem. Starejši ne bi smeli telovaditi, temveč varčevati z energijo in veliko počivati. Prepozno je, da začnem telovaditi. O starostnikih in rekreaciji krožijo številna povsem neutemeljena prepričanja, ki mnogim tako onemogočijo prijetnejšo in varnejšo jesen življenja. Kajti gibanje je z vsakim letom pomembnejše, opozarjajo strokovnjaki, saj krepi vzdržljivost in moč, ohranja vitkost, samozavest in neodvisnost, pomaga pri premagovanju bolečine in preprečuje hujše poškodbe, telovadba pa je pomembna tudi za zdravje možganov in spomin. Tako je potrdila tudi osemletna raziskava, katere izsledke so objavili v britanski reviji British Journal of Sports Medicine in v kateri je sodelovalo 3500 upokojencev: redno gibanje izboljšuje spanec, spodbuja prebavo in dviguje razpoloženje, morda pomaga tudi pri novih poznanstvih – a kljub temu bi mnogi lahko našteli še več izgovorov, zakaj se vendarle ne bi podali v kakršno koli obliko primernega telesnega napora. Velika napaka! Razlogi za zadržanost so različni, velikokrat pa so krive zgoraj naštete zgrešene predstave: mnogim namreč pojem telovadbe pomeni težko dosegljiv in drag podvig, kar pa je seveda daleč od resnice.









Težko je začeti, se strinjajo vsi, ne glede na starost, zato britanski strokovnjaki ponujajo nekaj nasvetov za uspešnejši start. Najprej se lotite vaj, ki vam bodo pospešile srčni utrip in spodbudile pljuča, odlični so hitrejša hoja, kolesarjenje, lahkoten tek in ples – vse po lastnih zmogljivostih, najmanj enkrat na teden! Po nekaj mesecih lahko začnete krepiti moč in vaje, pri katerih ste že izkušeni, izvajati v nekoliko zahtevnejši različici. Če želite, vključite dvigovanje lažjih uteži, ki jih lahko čez čas zamenjate za težje, roke lahko krepite z elastiko. Fleksibilnost in ravnotežje sta pomembna dejavnika varnosti v obdobju po 60. letu, zato jima velja posvetiti čas in energijo. Ko je telo pripravljeno, ga zaupajte izkušenemu jogistu, ta vam po pomagal s preverjenimi in starosti prilagojenimi vajami, ki bodo olajšale gospodinjska opravila in olepšale vsakdanjik, denimo igro z vnuki.









Preden se lotite vadbe, se posvetujte z zdravnikom, ki naj priporoča ustrezno vrsto rekreacije in opozori na morebitna tveganja. Če menite, da ne zmorete telovaditi sami, se vključite v skupino: priljubljeni sta (vodna) aerobika in joga za seniorje, kjer se boste urili pod nadzorom izkušenega strokovnjaka.