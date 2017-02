Ne smemo se jim odpovedati

Ogljikovi hidrati so zanesljivo najbolj osovražena skupina živil ta hip: kdor si želi shujšati, se tako največkrat odpove kruhu, testeninam in pecivu, toda strokovnjaki opozarjajo, naj se izločevanja lotevamo preudarno. Niso vsi ogljikovi hidrati enaki, tako se tudi žita pošteno razlikujejo po delovanju in učinku. Rezultati odpovedi polnozrnatim ali rafiniranim ogljikovim hidratom so torej različni, pojasnjujejo pri reviji Women's Health, pa si poglejmo.

1. Voda ne zastaja več

Ko zmanjšamo vnos ogljikovih hidratov ali pa se tem popolnoma odpovemo, odvečna telesna teža kakor da nenadoma izpuhti. Ogljikovi hidrati namreč zadržujejo vodo v telesu, in ko spremenimo jedilnik, voda nenadoma izgine, kar zadovoljni opazimo tudi na tehtnici.









2. Doleti nas– gripa?!

Ogljikovi hidrati so poglavitni vir energije možganov, in ko se tem povsem odpovemo, telo spremeni energijsko presnovo: preklopi v porabo maščobe kot vira energije, kar je lahko za zdravje zelo nevarno. Ko začne telo presnavljati lastne maščobe, da zadovolji potrebe po energiji, se v krvni obtok začnejo sproščati maščobne kisline, iz katerih pa v jetrih nastajajo ketoni – alternativa krvnemu sladkorju. Kot posledica se pojavijo slab zadah, suha usta, utrujenost, slabost, vrtoglavica in celo zamegljen vid, skratka, simptomi lahko spominjajo tudi na gripo. Telo se sčasoma sicer prilagodi na spremembo, a nikoli ni povsem zadovoljno!

3. Doživimo abstinenčno krizo

Rafinirani ogljikovi hidrati raven krvnega sladkorja izstrelijo v nenormalne višave, učinek pa potem nenadoma pojenja in telo hoče še, kajti tako veleva center za odvisnost v možganih. Pri tem si lahko pomagamo s polnozrnatimi živili, s katerimi uspešno blažimo muke.









4. Srcu in ožilju naredimo veliko uslugo

Če se odpovemo rafiniranim ogljikovim hidratom, zmanjšamo možnost za pojav kardiovaskularnih obolenj in sladkorne bolezni tipa 2. Polnozrnata živila pa po drugi izboljšujejo raven holesterola in zmanjšujejo tveganje za srčno in možgansko kap, debelost in tudi diabetes.

5. Občutimo padec energije

Polnozrnata živila so odličen vir železa, magnezija in vitaminov skupine B, ki nas ohranjajo pri močeh. Če se odpovemo torej vsem vrstam ogljikovih hidratov, tvegamo pomanjkanje dragocenih zalog in upad energije.









6. Doleti nas zaprtje

Spet, če se odpovemo tudi polnozrnatim živilom in vlakninam, je pred nami dolgo obdobje nelagodja. Pojavi se namreč zaprtje, saj se presnova nevarno upočasni.

7. Naše razpoloženja niha

Nismo slabe volje samo zato, ker od jutra do večera žvečimo solato. Pomanjkanje ogljikovih hidratov, polnozrnatih ali pa rafiniranih, pomeni zmanjšano sproščanje serotonina, živčnega prenašalca, ki poskrbi za občutek ugodja in zadovoljstva. Izgubimo torej kilograme, pa tudi dobro voljo.

8. Telesna vadba ni več tako učinkovita

Ogljikovi hidrati so, kot rečeno, izjemno pomemben vir energije, torej bomo brez njih mnogo manj vzdržljivi.





Ne pozabimo, zmernost je pač lepa čednost, sploh ko se odločimo za dieto!