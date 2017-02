Ne praskajte in ne stiskajte!

Redki so ljudje, ki se vsaj enkrat v življenju ne bi spopadali z mozolji. Veljajo za eno najpogostejših težav s kožo in navadno nastanejo na obrazu zaradi vnetih lojnic in njihovih zamašenih izvodil. Povečini so nadloga mladostnikov, saj jih ima približno 85 odstotkov, vendar pa za njimi trpi tudi kakšnih 20 odstotkov odraslih, med njimi so številne 40-letnice.





Kako nastanejo?

Navadne akne povzroči pretirano izločanje loja (sebuma), mastne tekočine, ki jo tvorijo žleze lojnice v koži. Kadar ga lojnice proizvajajo preveč, se izvodila zamašijo, loj se v njih zadržuje, strdi in potemni, nastanejo čepki, ki jim pravimo ogrci. Včasih izvodila zapre keratin, čvrsta beljakovina, ki jo proizvajajo kožne celice; ujeti loj se strdi v bele bunkice. V obeh primerih se v loju množijo bakterije, okužijo okoliško tkivo, to pa povzroči različne oblike aken.







Veliko vzrokov

Akne se po navadi začnejo v puberteti, navadno so hujše pri ljudeh z mastno kožo; pestijo punce in fante, pri teh so običajno izrazitejše. Pojavljajo se na obrazu, prsnem košu, ramenih, vratu in zgornjem delu hrbta. Vzrok za njihov nastanek ni povsem jasen, za večino so krivi dednost (v nekaterih družinah je nagnjenost k aknam večja, a ni nujno, da jih bodo vsi imeli enako veliko) in hormoni (predvsem moški hormon androgen), stanje pa lahko poslabšajo še slaba higiena, slaba prehrana in stres. Pri nekaterih ženskah sproži nastanek aken jemanje kontracepcijskih tablet, a jih te pri drugih zavrejo. Mozolje lahko izzove menstruacija pa tudi ličila, zlasti tista na oljni osnovi. Pozimi je stanje navadno hujše, poleti pa se umiri, tudi zaradi izpostavljenosti sončnim žarkom.





Obisk dermatologa

Ker lahko negativno vplivajo na najstnikovo samopodobo, zlasti če jih je veliko, so neprijetne, starši pa naj poskušajo otroku pomagati. Besede, da se mozoljev, ko bo velik, niti spomnil ne bo, ne bodo pomagale, bolje je izbrati drugačne metode. Enega ali dveh sicer še ni treba zdraviti, ob večjem izbruhu ali če so boleči, pa le obiščite zdravnika. Po potrebi vas bo napotil k dermatologu, ta pa bo predpisal pravo zdravilo za težave (kreme, gele, tudi antibiotike) in zdravljenje, ki je lahko dolgotrajno, tudi spremljal.

Mozolji niso nalezljivi, najbolj modro jih je pustiti pri miru: ne praskajte jih in nikar ne stiskajte, saj tvegate okužbo pa tudi brazgotine! Teh pa na obrazu nikakor nočemo. Če so že vidne, se posvetujte z dermatologom oziroma plastičnim kirurgom, kako bi jih zmanjšali, na voljo je več tehnik, od laserskih posegov do kemičnega pilinga.









Kaj pa hrana?

Nekoč je veljalo, da je za pojav aken kriva tudi hrana; zdravniki v to ne verjamejo več. Mastna, ocvrta hrana, čokolada in druge sladkarije, preslane jedi in močne začimbe torej naj ne bi bile krive za nastanek mozoljev, a mnogi veste, da se rad pojavi kakšen, kadar pojeste kaj od naštetega. Torej stanje morda vendarle slabšajo, zato sprememba prehranjevalnih navad ne bo odveč: s tem ne boste le zmanjšali pojavnosti mozoljev, ampak koristili splošnemu zdravju in počutju. Priporočajo živila, bogata z vitamini in minerali, predvsem zelenjavo in sadje, cink, ki sodeluje pri predelovanju hormonov in prispeva k zmanjšanju vnetja ter celjenju poškodovane kože, tej koristita tudi vitamina E in B6.





Lepotni recept Žlico drobnih ovsenih kosmičev namočite v mlačni vodi in pustite, dokler oves ne nabrekne in ne nastane pasta. Nanesite na obraz ali prizadete predele, pustite nekaj minut in potem sperite z mlačno vodo.







Mlačna voda

Izjemno pomembni sta dobra (splošna) higiena in nega občutljive kože, zlasti v mladostništvu: vsak dan se oprhajte (če niste zelo prepoteni ali umazani, bo zadostovala voda, sicer izberite nežno milo), redno in temeljito umivajte roke (z umazanimi nikar ne šarite po obrazu), najstnice naj se izogibajo pretirani uporabi ličil. In ne pozabite na umivanje obraza: z mlačno vodo in blagim sredstvom za čiščenje aknaste kože, te nikar ne drgnite, bodite nežni. Potem uporabite kremo za aknasto kožo. Enkrat tedensko je priporočljivo opraviti piling, s katerim boste odstranili odmrle celice. Pomagate si lahko tudi z zelišči, za celjenje kože, blaženje vnetja in lajšanja srbečice izberemo ognjičevo mazilo. Nekateri svetujejo uporabo čajevca, ki uničuje bakterije. Kamilica deluje protivnetno, iz nje pripravimo čaj, ki ga spijemo in celo nanesemo na kožo, tudi kopriva dobro dene. Ali pa oves: žlico drobnih ovsenih kosmičev namočite v mlačni vodi in pustite, dokler oves ne nabrekne in ne nastane pasta. Nanesite na obraz ali prizadete predele, pustite nekaj minut in potem sperite z mlačno vodo.