Ne obremenjujte se s konfekcijskimi številkami

V Mehiki ste ustvarjali kostumografijo za gledališče in televizijo, pri nas nato korzete in večerne kreacije, sedaj pa že nekaj let oblikujete kopalke. Od kod se je sploh rodila ideja za to zadnje?

Potreboval sem kopalke, in ker jih nisem imel, sem si rekel, zakaj si jih ne bi naredil. Izdelal sem prve, potem druge pa tretje, še vedno mi niso bile všeč, na koncu sem imel kakšnih pet moških modelov. Prijatelji so me takrat vprašali, kaj počnem, in sem jim pokazal kopalke. Pomerili so jih in so jim bile tako všeč, da so jih kar vse pokupili. Od tu je šlo naprej. Pričel sem ustvarjati žensko linijo, z miss Slovenije 2011 Lano Mahnič Jekoš sva leto po njenem kronanju ustvarila skupno kolekcijo, nato pa sem počasi spet začel oblikovati moške modele. Opažam namreč, da v Sloveniji kopalno modo moških zelo zanemarjamo. Če greš v trgovino, imaš na voljo le kratke hlače ali klasične kopalke, pa še to v črni in modri barvi ali kakšnem tropskem palma vzorcu.









Kakšna je torej vaša vizija moških kopalk?

Ko pride do kopalne mode, smo moški pravzaprav zelo zahtevni. Kopalke ne smejo tiščati, a hkrati morajo biti kot ulite. Ker imamo na voljo le 25 centimetrov blaga, je treba iz tega narediti pravo čarovnijo. V Sloveniji vidim, da na videz kopalk dajo veliko mladi, starejši moški pa ne. A zakaj kot oče na primer ne bi nosili lepih kopalk? V Avstraliji, kjer prodajam svojo linijo za moške, je odnos do tega kosa oblačila povsem drugačen. Moški nosijo oboje hkrati, klasični model slip, čez njega pa srfarske kopalke. Kopajo se z obema kosoma, potem pa se sončijo na plaži v klasičnih kopalkah. Če se sprehodijo do bara na plaži, obvezno oblečejo čez spet srfarske hlače, kar je povsem drugače kot Slovenci, ki na počitnicah povsod hodijo v kopalkah, včasih celo tudi čisto brez vsega. (Smeh.)

Omenili ste, kako zahtevno je iz malo blaga narediti velik učinek. Kako se oblikovanje kopalk razlikuje od oblikovanja oblačil?

Ne le da je blago, iz katerega oblikujemo, elastično in se glede na najmanjše razlike v odstotkih elastana, ki ga vsebuje, obnaša drugače, pri oblikovanju kopalk je treba biti pozoren tudi na to, ali se bo izbrani material sušil dovolj hitro. Zelo delikatno je tudi najti prefinjeno mejo med klasiko in modnim preobratom. Hipsterji so recimo sedaj prinesli nazaj retro modo, tako da je vse, kar je bilo še nekaj let tega out, zdaj spet in. A takšna moda na področju kopalk ne pomeni, da bomo sedaj oblekli modele naših babic in dedkov. Kroji so se namreč spremenili, čeprav so še vedno navdihnjeni s preteklo tradicijo, zagotovo pa stari kosi niso več uporabni, saj elastan v materialu propade, tako da kopalke ne funkcionirajo več, kot bi morale.









Kakšni trendi pa so letos prisotni v kopalni modi?

Za ženske so letos še vedno modni modeli, ki se zgledujejo po 60. letih prejšnjega stoletja, veliko vrnitev pa so doživele tudi kopalke, visoko rezane na bokih, ki so konec 80. let zaslovele v seriji Obalna straža. Te zadnje so letos res velik bum na modni sceni. Filmskim priredbam na velikem platnu (letos sta to Umazani ples in Obalna straža) namreč sledi tudi moda.

Nam lahko zaupate nekaj trikov za izbiro kopalk?

Dobro je vnaprej pomisliti, kakšne bodo kopalke v mokrem stanju. Če ne želimo prosojnega videza, morajo biti nujno podložene ali izdelane iz materiala, ki moker ne razkriva preveč. Kar se tiče barve, pa so vsako sezono na voljo drugačni odtenki. Večina ljudi recimo zmotno misli, da jim nepristaja določena barva, a tudi odtenkov iste barve je nešteto. Če ti ni všeč zelena barva, boš vseeno gotovo našel vsaj en odtenek zelene, ki bo pristajal tvoji polti. Ključno je seveda, da pri izbiri poslušamo svoje občutke. Če ne želimo izstopati, je bistveno, da izberemo eno barvo, v kateri se dobro počutimo. Najbolj komplicirana pa je velikost. Ne obremenjujte se s konfekcijskimi številkami. Nihče vas na plaži ne bo povprašal o njej, se bo pa nemudoma videlo, ali so vam kopalke premajhne ali prevelike. Na prvem mestu pri izbiri naj bo torej vedno udobje. Biti napol nag večini že tako ni najbolj prijeten občutek, zato dodatni moteči elementi kopalk ne bodo prispevali k udobju. Samozavest pride, ko se vse to zlije v celoto, za piko na i pa poskrbijo dodatki. Če izberemo prave poudarke, lahko celotno poletje nosimo ene kopalke, pa jih na različne načine kombiniramo s kopalno torbo, klobukom, nakitom in sončnimi očali.