Ne dražimo po nepotrebnem mehurja

Obolenje se pojavlja pri moških in ženskah in v vseh starostnih obdobjih, a ne enako pogosto. Kateri so vzroki za moško inkontinenco?

Vzrok za nočno nehoteno uhajanje seča v otroški dobi je nedozorelost centrov za kontrolo uriniranja v možganih. Z rastjo otroka in dozorevanjem centrov za kontrolo uriniranja lahko nočno uriniranje spontano preneha po navadi do šestega leta starosti, in če se to ne zgodi, je potrebno urološko zdravljenje. V zrelih in poznejših letih se pri moških lahko pojavi stresna inkontinenca urina. Seč uhaja pri kašljanju, kihanju in napenjanju. Stresna inkontinenca je lahko posledica kirurških posegov na spodnjih sečilih ali prostati. Pri teh posegih lahko pride do poškodb živcev ali mišic zapiralk, ki so del medeničnega dna.









Urgentna inkontinenca urina se pojavlja pri prekomerno aktivnem sečnem mehurju. V tem primeru pride do nezaželenega krčenja sečnika, kar se kaže kot pogosto zapovedno (urgentno) uriniranje in bolniku pogosto ne uspe pravočasno priti do stranišča. Lahko pa je motnja posledica slabše prekrvavitve centrov za kontrolo uriniranja v možganih, kar se opaža tudi po preboleli možganski kapi. Prekomerno aktiven sečni mehur je lahko posledica duševne stiske ali stresa.

Overflow inkontinenca je stanje, ko pride do zapore ali retence seča. Ko je sečnik prenapolnjen, urin uhaja po kapljicah. Zapora seča najpogosteje nastopi zaradi povečane prostate. Pri poškodbah hrbtenjače ali določenih nevroloških boleznih lahko pride do nevrogene disfunkcije sečnega mehurja, kar se kaže v težavah pri odvajanju seča in inkontinenci urina.









V katerem starostnem obdobju je urinska inkontinenca pri moških najpogostejša, koliko moških ima težave z uhajanjem urina?

Inkontinenca je zaradi možnih predhodnih operativnih posegov na sečilih ali prostati ter zaradi slabše nevrogene kontrole mišic zapiralk medeničnega dna najpogostejša pri starejših moških. Torej, čim je moški starejši, več možnosti ima, da bo inkontinenten. Po radikalni prostatektomiji zaradi raka prostate je stresna inkontinenca urina po operaciji prisotna pri okoli 30 odstotkih, eno leto po operaciji pa je inkontinentnih približno 15 odstotkov moških.

Kateri so dejavniki tveganja za razvoj obolenja?

Starost, predhodni kirurški posegi na sečilih, stres ali življenjski slog. Stresno inkontinenco urina pospešijo dvigovanje težjih bremen, kašelj, ki je lahko posledica kajenja, kihanje, ki je lahko posledica alergije, ter športi, pri katerih so sunkoviti gibi in skoki. Z uživanjem večje količine tekočine in uporabo diuretikov (zdravil za pospešeno odvajanje urina), prekomernim uživanjem prave kave in črnega čaja, ki imata diuretske lastnosti, ter hrane in pijače, ki draži spodnja sečila (gazirane pijače in ostre začimbe), lahko tudi negativno vplivamo na urinsko inkontinenco.









Kdaj naj moški obišče zdravnika? Kako poteka zdravljenje?

Moški mora poiskati zdravnika, ko uporabi več kot eno urinsko predlogo na dan. Pacient dobi nasvete za dietetsko-higienske ukrepe. Izogiba naj se mrazu, alkoholnim pijačam, ostrim začimbam in pravi kavi. Pri stresni urinski inkontinenci se svetujejo keglove vaje za krepitev mišic medeničnega dna. Pri inkontinenci se lahko izvajajo maksimalne elektrostimulacije mišic medeničnega dna in elektromagnetna stimulacija.

Inkontinenco urina lahko zdravimo z antimiuskarinskimi zdravili, beta blokatorji in antidepresivi. Poleg pozitivnih učinkov zdravil so lahko moteči nezaželeni stranski pojavi.

Zaradi stresne inkontinence urina obstaja več operativnih posegov. Za njih se mora pacient sam odločiti in sprejeti tveganja operativnih zapletov.