Namesto seksa mamini obiski

Potrebujeta odkrit pogovor

Zadovoljna spolnost je eden od temeljev uspešne partnerske zveze, zato je razumljivo, da vas skrbi. Raziskave so pokazale, da partnerske zveze prebrodijo marsikatero krizo, če le imata partnerja dovolj pogoste spolne odnose. In še, da imata lahko zelo nežen, spoštljiv in harmoničen odnos, toda če stvari v postelji ne delujejo, je zveza pogosto obsojena na neuspeh.

Vašemu možu je upadla želja do spolnosti, pravite. Sta se že pogovorila o tem? Vam je potrdil, da ga seks ne zanima več toliko? Če vam je odgovoril, da je le stereotip, da moški nenehno razmišljajo o seksu, je bil to morda le poskus njegove obrambe. Namreč, moški dejansko razmišljamo o seksu večkrat na dan, dokazano.

Na spolno željo vplivajo različni dejavniki. Pri moškem je odločilna raven testosterona v krvi, to je moškega spolnega hormona. Z leti naj bi upadala, še bolj pa nanjo vpliva način življenja. Ali je vaš mož takrat, ko so se začele vajine težave, začel jemati kakšna zdravila? Ali pa je imel druge zdravstvene težave, ki vplivajo na raven tega hormona? Je morda nehal kaditi ali se je zredil? Razmislite, kaj se je v vajinem življenju takrat spremenilo.

Naslednje vprašanje, ki se mi poraja, je, kaj je za vas zadovoljna spolnost. Včasih sta seksala tudi večkrat na dan, ste napisali. Tako je bilo na začetku zveze – in je za to obdobje tudi običajno. Sčasoma pa se pogostost spolnih odnosov zmanjša in povsem normalno je, da jih imata partnerja največ dvakrat tedensko ali celo manj, lahko le nekajkrat mesečno. Ali imate morda prevelika pričakovanja glede pogostosti? Količina seveda ni merilo zadovoljne spolnosti, ampak je merilo le, kako čutite glede tega vi. In vi ste nesrečni in nezadovoljni.

Za žensko je ena izmed glavnih potrditev, da je zaželena pri svojem moškem, ravno ta, da si on želi spati z njo (zavestno ali podzavestno občutena). Ker imate občutek, da se je ta želja vašega moža zmanjšala, ste začutili tesnobo in je vaša obrambna reakcija takšna, da željo pri njem poskušate sprožiti. S tem izvajate pritisk nanj, kar ima povratno negativen vpliv. Vrtite se v začaranem krogu.

Vi in vaš mož potrebujeta odkrit pogovor. Privlačnost med pari se namreč ne izraža le z željo po spolnem odnosu. Če bosta odkrila, da gre za nesporazum in je bila težava le v vajinih različnih pričakovanjih, bo že to blagodejno vplivalo na vajin odnos. Sprostile se bodo napetosti in krč bo popustil. Če vam bo mož potem večkrat rekel, kako ga privlačite, in to podkrepil s kakšno nežnostjo ali skromnim darilcem, bo vaša potreba po sprejetosti potešena in ne boste potrebovali dokaza še v postelji (vsaj ne tako pogosto). Vendar utegne vaša spolna želja delno vseeno ostati nepotešena. Morda si boste tedaj pomagali sami. Samozadovoljevanje je danes povsem običajna in celo priporočena spolna praksa. Če pa vama samima ne bo uspelo razrešiti vajinih težav, vama svetujem, da poiščeta pomoč pri ustreznem strokovnjaku (za spolne motnje ali za partnerske odnose).

Prepričan sem, da z nekaj truda in inovativnosti vajino težavo lahko rešita!