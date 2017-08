Nam bo zmanjkalo pšenice, riža in koruze?

Znanstveniki so svoja dognanja pripravili na podlagi 70 študij o globalnem segrevanju in kmetijstvu, njihove ugotovitve pa je povzela francoska tiskovna agencija AFP. Analizirali so že opravljene raziskave, v katerih so bile uporabljene različne metode, od simulacije, kako se bodo pridelki odzvali na temperaturne spremembe globalnega in lokalnega obsega, do statističnih modelov, ki temeljijo na preteklih podatkih o vremenu in pridelku, do umetnih poskusov segrevanja na terenu.









Vse te metode »kažejo, da bi lahko naraščajoče temperature negativno vplivale na svetovni pridelek pšenice, riža in koruze«, navaja poročilo, objavljeno v ameriški znanstveni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences. »Ocenjuje se, da bo vsako povišanje temperature za stopinjo Celzija zmanjšalo povprečni svetovni pridelek pšenice za šest odstotkov,« dodaja poročilo.









Pridelek riža bi se zmanjšal za 3,2 odstotka, pridelek koruze pa ob vsakem povišanju temperature za stopinjo Celzija za 7,4 odstotka.









Le soja medtem ostaja razmeroma odporna na podnebne spremembe. Soja in že omenjeni pridelki so sicer tisti, od katerih je človek najbolj odvisen, saj zagotavljajo dve tretjini človekovega vnosa kalorij.









Čeprav bi temperaturne spremembe na nekaterih lokacijah lahko vodile v povečanje pridelka, ugotavljajo znanstveniki, hkrati poudarjajo, da je večinoma splošni trend na ravni celotnega planeta negativen. Zato so v poročilu zaključili z opozorilom, da mora svet razviti strategije za prilagajanje pridelkov in regij na segrevanje podnebja, da bi tako zagotovili zanesljivo preskrbo s hrano za vse bolj rastoče svetovno prebivalstvo.