Najvarnejši letalski prevozniki za leto 2018 so ...

Čeprav obstaja večja verjetnost, da nesrečo doživite na cesti, kot v zraku, se marsikdo še vedno na smrt boji letenja. Informacija, da nudi neka letalska družba bolj varne polete, kot druga, bo takšnim osebam nedvomno vlila več zaupanja v zračno potovanje. Če spadate med slednje, vas bodo gotovo zanimali izsledki portala Airlineratings, ki je pravkar razglasil 20 najvarnejših letalskih družb za leto 2018.









Pod drobnogled so vzeli kar 409 letalskih prevoznikov in jih pozorno preučili, da bi ugotovili, kateri prestanejo strog varnostni pregled Mednarodnega združenja za letalski promet. Najvarnejših 20 niso razvrščali od najboljšega do najslabšega, pač pa so potrdili, da imajo vsi v dvajseterici odlično varnostno bilanco. Med top 20 so se tako uvrstili ob prej omenjenih uvrstili British Airways, Emirates, Etihad Airways, Finnair, KLM, Lufthansa, Qantas, Air New Zealand, Alaska Airlines, All Nippon Airways, Cathay Pacific Airways, Eva Air, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, Royal Jordanian Airlines, Scandinavian Airline System, Singapore Airlines, Swiss, Virgin Atlantic in Virgin Australia. Po oceni odgovornega urednika portala Airlineratings Geoffreyja Thomasa te letalske družbe v industriji izstopajo po varnosti, inovativnosti in pomlajevanju flote.









Pri portalu pa so razglasili tudi 10 najvarnejših nizkocenovnih letalskih družb. Te so Aer Lingus, Flybe, Frontier, HK Express, Jetblue, Jetstar Australia, Thomas Cook, Virgin America, Vueling, in Westjet. Tudi ti so prestali zelo strog varnostni pregled in predstavljajo najvarnejšo izbiro v letu 2018.









Thomas je pojasnil še, da se vse letalske družbe dnevno srečujejo z manjšimi incidenti, mnogokrat gre ob tem za problem izdelave letala in ne organizacije dela prevoznika. Ob tem pa način, kako se z incidenti spopade posadka letala, loči varne družbe od nevarnih, je še dodal.