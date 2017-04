Najprej je spoštovanje

No, danes zastavljam bralno druženje malce drugače. Želim izpostaviti, kar je po mojem mnenju značilnost uspešnih partnerskih zvez. To lahko kar z veliko gotovostjo trdim po devetih letih dela s pari, ki so želeli mojo pomoč, mnenje, nasvete, ideje, rešitve, izkušnje in znanje. Seveda sploh ni nujno, da se z menoj strinjate. S tem nimam težav in rada vidim, da ima vsak od vas svoje mnenje, saj temelji na lastnih vzorcih in prepričanjih. Svet je zanimiv prav zato, ker smo vsi unikatni, na vseh področjih.



Zbirka pravil

Torej, to so glavne skupne značilnosti uspešnih, ljubečih in zvestih partnerskih odnosov, nabrane z resničnimi primeri parov, ki so na nove, zdrave temelje postavili svojo zvezo. Na prvem mestu je po mojem mnenju spoštovanje, predvsem medsebojno upoštevanje različnosti obeh partnerjev in spoštovanje skupnih dogovorov, recimo temu partnerska pravila. Brez tega temeljnega postulata je vsa ljubezen zanemarljiva. Da, seveda na drugo mesto postavljam čustveno pripadnost in zavedanje, da osrečevanje partnerja vodi v to, da smo tudi sami srečni. Ljubezen recimo tej drugi značilnosti, ker je bolj popularna beseda oziroma čustvo. Na tretjem mestu je komunikacija na vseh ravneh, ne samo govor in slišanje, temveč iskreno zanimanje in poslušanje z »možgani«, in ne zgolj z ušesi. Da slišimo in ozavestimo, kar nam sporoča partner. In seveda nasprotno. Med pomembne segmente iskrene in ljubeče partnerske komunikacije spada tudi spolnost. Intima je srečanje dveh različnih oseb na dveh kvadratnih centimetrih, ko se predajata in jemljeta v bistvo telesa in čustev. Poetično, a tako to gre v ljubečih partnerskih odnosih. Četrto mesto zaseda pripravljenost sklepati kompromise, iskati srednje poti in si zato tudi posvečati prosti čas, s pomočjo katerega laže premagujemo osebnostne razlike.





PREBERITE TUDI: Je vaš moški sociopat?









Dogovor velja

Vsekakor se da, verjemite. Naslednja pomembna značilnost je držanje sklenjenih dogovorov, kar se oblikuje na začetku zveze in zaljubljenosti. Tudi ko ljubezenska zaslepljenost popusti, smo osredotočeni na to, da smo si naklonjeni, da iščemo poti razumevanja, čeprav nam kdaj kakšna osebnostna značilnost partnerja ni blizu, se o tem iskreno in naklonjeno pogovorimo. Tako preprečujemo partnersko rutino in samoumevnost, ki zelo hitro postaneta razdiralni silnici odnosa.



Pomembni sta še dve področji, ki hitro lahko postaneta »minski polji« skladnosti partnerskih dogovorov, in sicer polje vzgoje otrok in polje upravljanja financ, saj ima veliko parov različna videnja in zahteve ter pričakovanja prav tu.





Če želite, naredite

Menite, da je našteto nemogoče doseči, da je vam nedosegljivo? Verjemite, da so številni pari, ki so se odločili za resno delo na sebi in skladno s tem tudi na partnerskem odnosu, postali uspešni v vzdržnem negovanju naštetega. To jim je omogočilo srečno, zadovoljno, mirno in skladno skupno staranje v minevanju časa in življenjskih izzivov, ki smo jim vsi podvrženi. Z malo volje in vztrajnosti je nagrada velika. Si tega želite tudi sami?





* Avtorica prispevka je univerzitetna dipl. socialna pedagoginja in dipl. socialna delavka Melita Kuhar, www.svetovalnica.si, 031 666 168. Če bi se radi naročili na individualno svetovanje ali jo povprašali za nasvet, pišite na: info@svetovalnica.si.