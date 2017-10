Najbolje prodajana krema na svetu

Katere so razlike med kupci klasične kreme Nivea nekoč in danes?

Včasih so jo kupovali vsi, medtem ko se moramo danes bolj truditi nagovarjati in vzgajati mlajše generacije, saj se naši najzvestejši uporabniki starajo. V poplavi novih blagovnih znamk in proizvodov je predvsem teže biti opazen, zato imamo svojo zgodbo. Že tretje leto zapored, denimo, imamo omejeno izdajo modre kreme s priloženimi otroškimi pravljicami, ki so zasnovane tako, da poudarjajo osnovne življenjske vrednote, kot so skrb, zaščita, pogum.









Pa je recept kreme ostal enak? V čem je njegova skrivnost?

Recept ostaja enak. Skrivnost je v izjemno kakovostni in konsistentni formuli, ki vsebuje Eucerit. Pri modri kremi gre za emulzijo vode v olju. In seveda ostajamo pri istem legendarnem vonju/dišavi. Najbolj jo obožujejo uporabniki s suho kožo. Je tudi brez konzervansov in je dejansko univerzalna – za nego kože obraza, telesa in rok.

Ali obstaja kakšen podatek o tem, ali kdo še vedno shranjuje modre pločevinaste lončke za kak drug namen?

Podatkov imamo toliko, kolikor nam jih kupci sporočijo. Vemo, da jih še vedno uporabljajo za shranjevanje vijakov, začimb, gumbov in lasnic ...









Ali še velja, da je modri lonček nivee družinska krema, glede na številne izdelke ženske, moške in otroške linije?

Še vedno je to najbolj prodajana krema Nivea na svetu. V zadnjih desetletjih smo razvili nove izpeljanke, a modra ostaja najbolj univerzalna in tudi najbolj družinska.

Kaj obuja dišava, ki vsebuje vonj po kremi Nivea? Je to nostalgija?

Dišava/vonj kreme Nivea obuja prijetne spomine in občutke, ki smo jih doživeli z našimi mamicami in/ali babicami. Dejansko sproži pozitivno asociacijo na osebo, ki jo je takrat uporabljala. Torej je to nekakšna pozitivna nostalgija in spomin na občutek intimnega trenutka v času.