Naj se tuširam zjutraj ali zvečer?

Za tiste, ki se zjutraj težko zbudijo, je prha ključen dejavnik, ki jih spravi v pogon, temu pritrjujejo tudi zdravniki. A pomembno je, da se tuširamo z mlačno in ne vročo vodo, saj ni dobro, da se telo preveč ogreje, pravijo. Za tiste, ki jih muči nespečnost, pa zdravniki priporočajo prho pred spanjem. Najbolj je, če se stuširate 90 minut pred odhodom v posteljo. Telo se pred spanjem ohlaja, prha pa telo spet ogreje, zato potem hitreje zaspimo. Pod prho se tudi sprostimo, zaradi tega pa še hitreje utonemo v spanec. A čeprav mnogi obožujejo dolge vroče prhe, dermatologi svetujejo, da naj ne ostanemo predolgo pod prevročo vodo, saj to ni dobro za kožo. Zaradi vroče vode se s kože spirajo olja in koža se izsuši, kar seveda velja tudi za kopeli. Pet ali deset minut dolga prha z mlačno vodo je najbolj priporočljiva izbira.









Zdravniki tudi opozarjajo, da tisti, ki se tuširajo zvečer in so prepričani, da so njihove rjuhe povsem čiste, živijo v zmoti. Ljudje se namreč ponoči potimo, zato se na naših rjuhah hitro naberejo bakterije. A kratka prha z mlačno vodo zjutraj bo več kot dovolj, da to speremo s sebe, za to nikakor ne potrebujemo agresivnih mil. Ob dilemi, kako pogosto se tuširati, se vedno pojavi tudi dilema, kako pogosto si umivati lase. Če nimate zelo mastnega lasišča, si las ni treba prati vsak dan, pravijo dermatologi. Na to, kdaj se tuširajo, pa naj bodo še zlasti pozorni tisti, ki intenzivno telovadijo, če greste namreč v posteljo, ne da bi s sebe sprali pot, lahko to povzroči akne. Na odločitev, kdaj se tuširati, torej vpliva več dejavnikov, seveda pa se mnogo ljudi tušira zjutraj in zvečer, zato se poraja vprašanje, ali je to škodljivo za kožo. Če nimamo kake kožne bolezni ali zelo občutljive kože, se lahko brez težav tuširamo dvakrat na dan, je pa pomembno, da se ne tuširamo predolgo in s prevročo vodo.