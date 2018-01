Na pločniku slavnih tudi miška Mini!

Miška Mini, izvoljenka slovitega Mikija, se je končno zapisala med slavne in brezčasne: postala je že 2627. zvezdnica iz sveta filma, televizije in glasbe, ki se lahko pohvali s tako pomembnim dosežkom.









Velike slovesnosti se je seveda udeležila tudi glavna zvezda dogodka, družbo sta ji delali supermanenenka in podjetnica Heidi Klum ter glasbena velikanka Katy Perry, ki je sicer zvesta oboževalka Disneyjeve junakinje. Svojo izbranko je na dogodek pospremil Miki, verjetno najbolj znan risani junak Walta Disneyja vseh časov, ki je svojo damo svetu prvič predstavil leta 1928 v filmu Steamboat Willie.









Od takrat se Mini in Miki nista prav nič postarala, nekoliko sta le spremenila slog, no, Minnie se je pozneje v zgodovino risanega in animiranega filma zapisala kot izjemno prijazna junakinja v živo rdeči oblekici z belimi pikami in prav takšno pentljo na glavi. Med Disneyjevimi junaki so na Pločniku slavnih v Hollywoodu ovekovečeni še Racman Jaka, Medvedek Pu in Sneguljčica, odgovor, da je morala Mini čakati tako dolgo, pa je ponudila Ana Martinez, odgovorna pri zvezdniškem spomeniku: »Škoda, da je morala Mini toliko časa čakati na svojo zvezdo. Pri Disneyju so jo nominirali šele lani.«