Na oddelku za epidemije že prvi bolniki z gripo

Oddelek za epidemije je v Bolnici Petra Držaja namenjen bolnikom, ki zaradi gripe ali drugih okužb dihal potrebujejo bolnišnično zdravljenje. Koordinatorica oddelka Mateja Klep Breskvar je spomnila, da je bil lani odprt le tri mesece, na njem pa se je zdravilo 428 ljudi. Poudarila je tudi, da si vsako leto prizadevajo za boljše razmere na oddelku, ki je letos zato še nekoliko boljši kot lani. »Velika pridobitev so električne postelje, vzmetnice proti preležaninam in osnovna ultrazvočna diagnostika,« je dejala.









Trenutno je na oddelku pet bolnikov, je razkril nadzorni zdravnik Blaž Pečavar. Pretežno sprejemajo bolnike z okužbami dihal in tiste, pri katerih so te okužbe poslabšale kronične bolezni. Ti potrebujejo zdravljenje v bolnišnici, ne potrebujejo pa dodatnih diagnostičnih postopkov. Povprečno ti bolniki ostanejo v bolnišnici pet dni. 16 postelj trenutno ostaja še praznih, a morajo kapacitete odvisno od poteka sezone vsako leto tudi povečati. »Vsaka sezona ima svoje značilnosti. Slabost Slovenije je v tem, da imamo slabo precepljenost proti gripi. Lani je bilo v začetku leta zelo veliko bolnikov z gripo, število bolnikov je tudi zelo hitro naraščalo. Temu smo se prilagajali in letos na podlagi preteklih izkušenj oddelek odprli tudi nekoliko prej,« je pojasnil Pečevar in dodal, da na tem oddelku sprejemajo le odrasle bolnike, največ je starejših.









Bolnike, ki zaradi zapletov ob gripi potrebujejo bolnišnično zdravljenje, sprejemajo sicer po celotnem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Na oddelek za epidemije pa sprejemajo bolnike takrat, ko so ostali oddelki prenapolnjeni. Pečavar je potrdil, da letošnje cepivo proti gripi sovpada z virusi gripe, ki krožijo, tako da je učinkovito. »Velika večina bolnikov, ki jih sprejmemo na oddelke, ni cepljena,« je dejal in dodal, da se je še vedno smiselno cepiti. »Glede na to, da sezona gripe ni v polnem zamahu, se pričakuje, da bi bilo dovolj časa, da bi telo po cepljenju razvilo protitelesa,« je pojasnil. Prvo večje število bolnikov z gripo se praviloma pojavi v prvih štirih tednih leta, nato njihovo število narašča oz. se ustali v naslednjih štirih tednih, od 12. tedna pa začne popuščati. Sam se proti gripi cepi vsako leto, po njegovih besedah se izboljšuje tudi precepljenost zaposlenih v UKC, ni pa še optimalna.









Za bolnike na tem oddelku v Bolnišnici Petra Držaja skrbita dva specialista in dva specializanta ter 19 medicinskih sester. Kot je dejala nadzorna medicinska sestra Nina Maksimovič, so dobili kader iz internistično-infektoloških oddelkov celotnega UKC, med seboj pa odlično sodelujejo. Obiski na oddelku zaenkrat niso omejeni, imajo pa v UKC tudi načrt, kako ukrepati ob večjem številu obolelih z gripo. V tem primeru bi po besedah Klep Breskvarjeve lahko odprli tudi dodatne oddelke, tako da bi lahko oskrbeli več kot 90 bolnikov naenkrat.









Pečavar pa poleg cepljenja ljudem svetuje, naj se pred gripo zaščitijo tako, da naj se ne zadržujejo v prostorih, kjer je veliko ljudi, denimo v nakupovalnih centrih. Prav tako naj bolni ostanejo doma in počivajo. Zaradi gripe potrebujejo bolnišnično zdravljenje tisti, ki zaradi okužbe potrebujejo zdravljenje s kisikom ali imajo potem sekundarne bakterijske okužbe, kot je pljučnica. V bolnišnico so sprejeti tudi tisti, ki se jim zaradi virusne bolezni poslabša potek osnovne kronične bolezni, kot so bolezni dihal oz. pljuč.