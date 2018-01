Na belih strminah Švedske

Slišati je bilo znano. Podobno se je na marsikateri šoli dogajalo pri nas, le da smo bolj navijali za Bojana Križaja kot za Stenmarka. A Šved, ki je v svet ponesel ime Elana, je bil priljubljen tudi pri nas. »Še danes jih imam,« po kratkem premoru nadaljuje receptor. Malce zmedeno ga pogledam. »Smučke vendar! Še vedno prisegam na Elanove smuči, ki me spremljajo vse od otroštva!«

Idre Fjäll me je vse od začetka spominjal na Roglo. Že zaradi dostopa, saj leži sredi gozdnatega hribovja s pretežno golimi kopastimi vrhovi. Še najbolj očitna razlika so bili severni jeleni, ki so mi kar nekajkrat prekrižali pot. Pravzaprav so se lenobno pomikali po cesti in se niso prav nič menili za avtomobile. Vsekakor več kot zgovorno opozorilo, da je na švedskih cestah pametno upoštevati omejitve hitrosti!









Za družine pa tudi smučarske dirkače

Idre Fjäll je eno izmed najbolj priljubljenih zimskošportnih središč na Švedskem, čeprav je do najbližjega letališča dobri dve uri vožnje, do prestolnice Stockholm pa več kot sedem. Smučarska sezona se običajno začenja že novembra in traja vse do konca aprila. V največji zgradbi med turističnim naseljem pod smučišči so našli prostor samopostrežna trgovina, športna prodajalna, nekaj restavracij in recepcija z veliko avlo. V tej je vedno živahno, a ne le zaradi prihajajočih gostov. Skoraj vsak pride občasno naokoli zaradi internetne povezave, ki je le tu hitra in brezhibna. V okoliških apartmajskih naseljih namreč ni povsod samoumevna. Sicer pa internet sredi vabljive narave ni potreben. Ali pa v današnjih časih žal vendarle?









Nikar ne hitite

Na okoliških strminah je ljubiteljem snežnih radosti na voljo 35 smučarskih naprav in več kot štirideset prog, med katerimi najviše ležeče segajo do 890 metrov. Večina prog je najbolj primerna za družinsko smučanje, dobra desetina pa lahko navdušuje tudinajbolj zahtevne ljubitelje snežnih strmin. Na najbolj strmi prirejajo celo tekmovanja v hitrostnem smučanju. Lansko pomad so organizirali svetovno prvenstvo v tem ekstremnem športu. Hitrostni rekord proge znaša 179 km/h, svetovni rekord pa je še precej višji. Med moškimi ga je pred kakšnim letom dosegel Italijan Ivan Origone – 254,9 km/h. Ženski rekord pa ima s hitrostjo 247 km/h njegova sonarodnjakinja Valentina Greggio.









Pod streho švedske šampionke

Prenočišča so lični leseni bungalovi in manjše apartmajske hiše. Priročno so razporejeni v neposredni bližini smučarskih naprav in smučišč. Možno je zimsko kampiranje. Nekateri gostje pridejo z avtodomi, v avtokampu pa imajo postavljene tudi ogrevane prikolice, ki jih je mogoče najeti. Edini pravcati hotel se postavlja z imenom Pernilla Wiberg. Ena najuspešnejših švedskih alpskih smučark je namreč lastnica leta 2003 odprtega hotela. Za postavitev hotela se je odločila po končani športni karieri. Dokaj logična zamisel, saj je velik del življenja prebila v številnih hotelih po vsem svetu in dobro ve, kaj potrebuje gost za popoln oddih in razvajanje. Celotna zgradba je postavljena v skandinavskem slogu, z uporabo obilo naravnega materiala – lesa in kamna. Za notranjo opremo in dekoracijo je poskrbela kar Pernilla sama. Njen pečat je opazen že v hotelski avli, kjer so na ogled številne medalje in pokali – Pernilla Wiberg jih je osvajala tako na svetovnih prvenstvih kot na olimpijskih igrah.









Od pasjih vpreg do gobarskega paradiža

Smučarsko središče se nenehno razvija, saj se trudijo privabiti čim več gostov. Tako so že v okolici apartmajskega naselja na voljo tekaške proge, naravo lahko raziskujete s krpljami, si omislite vožnjo z motornimi sanmi ali pa bolj romantično s sanmi, ki jih vleče pasja, konjska ali celo jelenja vprega. Ljubiteljem tehnike se zasvetijo oči ob možnosti, da lahko sedejo za volan teptalnika snega, seveda ob budnem spremstvu usposobljenega voznika. Bivanje v Idre Fjällu je ravno tako privlačno poleti. Takrat vabijo številne pohodniške poti, mikavno je celo kopanje v sicer hladnih jezerih, ponujajo se različne vodne aktivnosti, ribolov, nabiranje gozdnih sadežev – okoliški gozdovi so polni gob pa tudi borovnic in brusnic. Na robu najbližjega kraja vabi urejeno igrišče za golf. Idre je sicer miren kraj z manj kot tisoč prebivalci. Nočnega življenja v njem skoraj ne poznajo, zato pa je na voljo nekaj privlačnih restavracij, manjših trgovin in turističnoinformacijsko središče.









Smučarsko središče s tradicijo

Daleč najbolj znano švedsko smučarsko središče Åre leži dobrih dvesto kilometrov severneje od Idre Fjälla. Smučišča v okolici so na nadmorski višini od 400 do 1200 metrov in veljajo za najbolj obsežna in privlačna v Severni Evropi. Kraj se ponaša z dolgo turistično tradicijo, saj se je začel razvijati po zgraditvi železniške proge ob koncu 19. stoletja. Leta 1895 so odprli prvi hotel Åregarden in stoji še danes, malo kasneje pa še kočo z gostilno na bližnji gori Åreskutan (1420 metrov). Gostilna je še zdaj najviše ležeča na Švedskem, do nje pa se je mogoče elegantno pripeljati z gondolo. Smučišče je postalo širše znano leta 1954, ko so organizirali svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Prireditev so uspešno ponovili leta 2007. Športno središče privablja ljubitelje narave z vsega sveta in kraj z nekaj manj kot dva tisoč prebivalci v širši okolici ima kar pol milijona obiskovalcev letno.

Alpskim smučarjem in deskarjem je na voljo 31 smučarskih naprav ter dobrih sto kilometrov prog. Tu so seveda še proge za tek na smučeh, snežni park, odlična je tudi turna smuka.









Bližnje jezero Åresjon

Pozimi je običajno zamrznjeno in se spremeni v velikansko drsališče. Vsaj štirikrat večje je od Blejskega! Na njem je mogoč ribolov tudi v zimskem času – navdušeni ribiči namreč lovijo skozi luknje, izrezane v ledu! Potem so tu še romantične vožnje s pasjo vprego. Lahko si omislite večdnevna potovanja čez zasneženo pokrajino. Spotoma vas razveselijo še pravljične podobe severnega sija, ki se pojavlja od oktobra do marca.









Podjetne ženske

Åre je kar privlačen kraj z več restavracijami, kakšno galerijo in butičnimi trgovinami. V eni izmed slaščičarn sem naletel na koščke čokolade, mikavno zavite v embalažo oblike korneta. »To je proizvod lokalnega proizvajalca Åre Chokladfabrik,« pojasni prodajalka, ko opazi moje zanimanje. »Sladice izdelujejo v sosednji vasi, za inovativne okuse pa že več kot dvajset let skrbijo ustanoviteljice Marina, Eva-Lena in Marie,« sledi dodatno pojasnilo. Mmmm, pralineji z okoli tridesetimi okusi so res odlični! Še danes pa mi malokdo verjame, da so me najbolj navdušili čokoladni bomboni z ovčjim sirom! Majhno podjetje ima že dvajset zaposlenih. Naročanje vabljivih sladic je k sreči možno tudi po spletu, tako da se z njimi ne sladkajo le Skandinavci.

V Åreju deluje še več podjetnih žensk. Caroline Strömberg, Anna Karlström in Rebecka Eriksson so si zamislile projekt Inspire Us – Navdihni nas. Z njim si prizadevajo, da bi dobila dekleta, ki se ukvarjajo z adrenalinskimi športi, več pozornosti in podpore. S projektom spomladi pripravijo srečanje Girls day out (Dekliški dan na smučišču), ki med drugim obsega prosto smučanje in deskanje.