Morda mu pač ni do tebe ...

Če izpolnjuje spodnje kriterije, je vaš izbranec tu samo začasno, zato se nikar ne oklepajte misli na skupno prihodnost in se čim prej odločite, ali si sploh še želite razmerja z njim.

Izogiba se pogovorom o prihodnosti. Kaj bo jutri, ga preprosto ne zanima, in po njegovem tudi vas ne bi smelo. Živi po načelih iz dneva v dan, saj bova že še videla, le kam hitiš itn., zato gotovega odgovora od njega ni mogoče dobiti. Po določenem času teme, kot so skupni dom, kariera, ustvarjanje družine, nikakor ne bi smele biti več tabu.









Pogovarjata se samo takrat, ko ima on čas. Pa vendarle si moški, ki mu ni vseeno za izbranko, utrga tudi minutko ali dve takrat, ko v službi nima ravno časa na pretek ali ko je v družbi prijateljev. Če resnično ne utegne, vam bo povrnil klic takoj, ko bo lahko, in nikoli vas ne bo pustil čakati predolgo. Če ste v razmerju, ko venomer zaman buljite v zaslon telefona, se splača razmisliti, kako dolgo ste še pripravljeni sprejemati njegovo igro.

Pri seksu je pozoren, sicer pa ne. Ljubkovanje in izmenjave nežnosti mu niso ravno na vrhu seznama, a to je povsem razumljivo, če si globoke vezi v resnici ne želi. Ali se res lahko k njemu zatečete, ko vam je hudo in potrebujete tolažbo in nasvet?

Nikamor ne gresta skupaj. Večino časa preživita v spalnici, vsak vaš predlog, da bi šla v kino, na zabavo, morda samo v bližnjo trgovino, pa zavrne. Hm …









Skriva mobilni telefon. Očitno si ne želi, da bi prestregli kakšen klic ali sporočilo, kar je malce nenavadno, če trdi, da vam zaupa.

Ne spusti vas med svoje prijatelje in družino. Očitno bo vašemu razmerju kmalu odklenkalo, kajti po določenem času res ni več razloga, zakaj bi vas imel samo zase. Vajini življenji bi se morali prepletati in se postopoma zlivati v eno, ne pa se nenehno ločevati na dva bregova.

Izmika se odgovorom. Ne zmore odgovoriti neposredno, temveč ovinkari, kakor da bi imel kaj za bregom. No, pa saj ima – pobeg pred vami!









Ne pogovarjata se o resnih temah. Če se vam zdi, da se večino časa samo šalita in življenja dotikata površinsko, morda ni pravi za vas, če si želite resne zveze.

Nikoli ne spregovori o čustvih. To se mu zdi povsem nepotrebno, a v resnem razmerju je nujno, da spregovorita tudi o tistem, kar vam veleva srce. Če tega ne zmore ali ne želi, morda ni pravi za vas!

Pokloni so mu tuji. Vsaka ženska rada občuti, da je ljubljena in oboževala, zato so komplimenti vedno dobrodošli. Tudi pri tistih, ki pravijo, da ne marajo laskanja. Vsakdo ima rad poklone! Če se njemu ne zdi vredno, da vas pohvali in vam popiha na dušo kdaj pa kdaj, ga odpišite.