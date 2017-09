Mozolji tam spodaj - groza!

Najraje prekrivajo obraz, kdaj še vrat, tudi na hrbtu se kar radi naselijo, še najmanj pa si jih želimo tam spodaj. In vendarle se pojavijo tudi tam, da dobra novica je, da smo si za takšno nadlogo krivi kar sami, zatorej jih ni težko odpraviti.

Mozolji se pojavijo povsod, kjer so žleze lojnice, torej lahko prekrijejo tudi sramne ustnice in okolico. Vsako neželeno draženje lahko povzroči pojav aken, denimo, odstranjevanje dlačic z voskom. Tako agresiven poseg povzroči vnetja foliklov in površino izpostavi bakterijam – in pojavi se mozolj.









Niti britje ni tako nedolžno, prav tako lahko nevarno razgali folikle in poškoduje kožo, kar spodbudi pojav mozoljev. Drobne ureznine, ki jih s prostim očesom ne opazimo, odprejo vrata bakterijam in znova nastane mozolj.

Znojenje ustvarja ugodno okolje za razmnoževanje bakterij, zato je po vsakem potenju, bodisi zaradi rekreacije bodisi zaradi visokih temperatur, nujna prha. Tako odplaknemo umazanijo in bakterije, ki mašijo pore in povzročajo neželene spremembe na koži.









Ozka in nezračna oblačila iz umetnih materialov so skrajno neprijetna do kože, saj zadržujejo neželeno vlago: oblačila naj bodo ohlapna in bombažna, da preprečijo zadrževanje potu na enem samem mestu.

Mozolji lahko sčasoma izginejo sami od sebe, ko odpravimo nezdrave in škodljive navade, če pa vztrajajo dalj časa, za pomoč zaprosimo zdravnika, ki bo morda predpisal celo antibiotik ali pa ocenil, da gre morda za drugo, resnejšo težavo.