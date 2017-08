Mož že dve leti igra igrice

Težave pregloboke, da bi jih reševali sami

Že dolgo, predolgo se soočate s težkimi občutki žalosti, jeze, zavrnjenosti. Ob možu, ki bi vam moral zbujati občutke varnosti, ljubljenosti in želenosti, ste osamljeni. Kako težko je živeti ob človeku, ki ga ljubite, on pa vas zavrača … Hrepenite po dotikih, po tem, da vas vsaj opazi, on pa se je izgubil v svojem svetu. Vsak si zasluži ljubeč odnos, tudi vi, zato je prav, da ste se odločili ukrepati, ne nazadnje vztrajate v tem vzdušju že dve leti, kar je dolga doba. Zagotovo to ni nekaj, kar bi lahko razrešili in predelali čez noč, ampak del procesa, zato je treba stvari pogledati širše. Imejte pred sabo vajin odnos in razmislite, kakšni so bili vajini začetki, kako je bilo vseh teh deset let v odnosu in s katerimi izzivi sta se spopadala. Sta se morda soočala tudi s težjimi življenjskimi okoliščinami, ki so močno vplivale na vaju, zlasti moža? Kot je mogoče razbrati iz vašega zapisa, se zdi, da je v veliki stiski, pred katero odhaja v svoj svet. Dveletno igranje računalniških iger, ob katerih pa je, kot opisujete, postal vzkipljiv, z močnimi izbruhi jeze, kaže na to, da se več kot očitno sooča z nečim težjim. Igre mu omogočajo beg pred resničnim življenjem v domišljijsko dimenzijo, ki mu zbuja ugodje, potrditev in vse, česar v resničnem svetu ne dobi. Očitno pa se s težkimi vsebinami noče spoprijeti, saj bi bilo to zanj preboleče. Razmislite, kaj se je dogajalo v preteklem času, morda pred dvema letoma, ko ste začeli opažati spremembe. Je bilo v vajinem odnosu kaj posebnega, kar bi morda toliko vplivalo nanj, da se je tako močno spremenil in zapadel v depresivno občutje? Ste imeli kakšen večji prelomni dogodek? Glede na to, da možu že dve leti stojite ob strani in da vašo pomoč zavrača, ste izjemno vztrajna in močna ženska, ki je ob stran postavila vse svoje potrebe. A ker ima vsaka stvar svojo mejo, se je smiselno vprašati, do kam bo to šlo in koliko časa boste še vztrajali. Normalno je, da smo v imenu ljubezni in dolgoletnega odnosa pripravljeni sprejeti, potrpeti in predelati marsikaj, a včasih kljub vsemu traja predolgo, sploh če druga stran (partner) nima ne volje ne želje za ponovno vzpostavitev zdravega partnerskega odnosa. Samo vi veste, koliko časa boste še vztrajali in kaj čutite do moža, a imejte pred sabo tudi samo sebe. Morda bi bilo dobro, če bi partnerju predlagali strokovno pomoč v obliki psihoterapij, saj so včasih težave preprosto pregloboke, da bi jih lahko reševali sami.