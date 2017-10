Mož si je ustvaril profil za spletne zmenkarije

Pravočasno ukrepajte

Zdi se mi, da ne obstaja splošno veljavna definicija o tem, kaj je varanje v partnerskih zvezah. Za nekatere je varanje fizična spolna združitev z drugo osebo, za druge čustvena vpletenost z drugo osebo, nekateri pa vidijo varanje že v fantaziranju o združitvi s to osebo.

Če je vaš mož samo odprl profil na omenjeni spletni strani, potem vas fizično še ni prevaral. Morda tudi še ni stopil v stik z nobeno tujo osebo. Razumljivo pa je, da vas je zaskrbelo ob dejstvu, da se je »ponudil« na spletu. Kar ste napisali o njem in vaju, daje vedeti, da je spolno nepotešen, in ker potešitve ne more dobiti v zakonu z vami, jo išče drugače. Pornografija mu ni več dovolj in vse kaže, da bi rad svojo domišljijo uresničil. Prijava na omenjeni spletni strani še ne pomeni, da vas namerava fizično prevarati, je pa očitno korak naprej od dosedanjega opazovanja pornografskih podob, ki se vrtijo na njegovem računalniku ali televizorju.

Vsekakor v vajinem odnosu škripa. Spolna neusklajenost je najpogostejši vzrok razpada partnerskih zvez. Občutek imam, da se problema dobro zavedate, zato ste poiskali pomoč v svetovalnici. Naredili ste tudi kompromis in možu »dovolili«, da lahko brez skrivanja gleda pornografske vsebine. Namreč, precej partneric, verjetno velika večina, tega svojim moškim ne bi dovolilo. Težava je seveda v tem, da te vsebine burijo domišljijo, vaš mož pa očitno nima možnosti, da bi jo uresničil.

O vajini težavi morata govoriti, odkrito in iskreno. Če vama to težko uspeva, potem si morata poiskati strokovno pomoč. Omenili ste, da sta bila v svetovalnici. Kolikokrat pa sta jo obiskala? Imata resno težavo in lotiti se je morata temu primerno. Obisk svetovalnice priporočam enkrat tedensko. Ker gre za pomanjkanje spolne želje pri vas, bi bilo smiselno raziskati možne vzroke. Ti so lahko fizične in/ali psihične narave. Predlagam, da obiščete svojo zdravnico in preverite možne telesne vzroke. Hkrati pa vam svetujem, da se prijavite v individualno svetovanje. Morda so v vaši psihi potlačeni boleči spomini na negativne izkušnje s spolnostjo v preteklosti in v vas vsakič, ko se vam mož približa, sprožijo neprijetne telesne občutke, zaradi katerih se poskušate spolnosti raje izogniti.

Moža soočite z odkritjem njegove prijave na spletni strani za spoznavanje in se z njim poskušajte o tem pogovoriti. Vendar se dobro pripravite na pogovor. Če boste pristopili s kritiko, bo zavzel obrambno držo in pogovor lahko postane le jalovo obtoževanje. Poskušajte ga razumeti. Nič drugačen ni od velike večine moških. Njegove potrebe jemljite resno. Skupaj naredita načrt, kako se bosta lotila vajine težave. Pa tudi ne obljubljajte preveč. Ljudje hitro izgubimo motivacijo ob praznih obljubah. Prepričan sem, da vama z resnim pristopom in strokovno pomočjo lahko uspe. Srečno!