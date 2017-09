Mož se rad druži, a ne z družino

Vprašajte se, ali še želite tako živeti

Zdi se, da je vaš mož obtičal v obdobju žurerskega življenja, ki si ga lahko privoščijo mladi odrasli ljudje brez otrok. Večina strastnih žurerjev se umiri okrog tridesetega leta. Mnogi si ustvarijo resno zvezo in takrat žuranje ni več v prvem planu kot morda v študentskih letih. Druženje je še vedno pomembno in dobro je, da imamo prijatelje, vendar pa je žuriranja manj. Če so ljudje zaposleni in imajo otroke, si želijo vsaj med vikendi več časa preživeti v stiku z njimi. Tako za prijatelje in druženje ni več toliko interesa pa tudi časa ne.

Partnerja, ki se resnično ljubita, bosta vedno našla čas, ko bosta lahko sama, ker bo to zanju prioriteta. Če bi bilo v vajinem odnosu z možem vse v redu, bi moralo biti tudi pri vas tako. Poleg tega je skrb vzbujajoč njegov odnos do otrok. Če nima želje in potrebe, da bi se ukvarjal z njima, je nekaj hudo narobe. Vaš mož je zelo negotovo bitje. Tak potrebuje nenehno potrditev okolice. V tem pogledu je kot vreča brez dna. Nikoli mu ni dovolj. Bolj kot žuriranje mu daje zadovoljstvo, da se o njem govori kot o enkratnem gostitelju. Od pohval nepomembnih ljudi, nekaterih med njimi sploh ne pozna, je čustveno odvisen. Ker je čustveno reven in ves čas obremenjen le sam s sabo, je tudi njegovo vedenje razumljivo. Ljudje ga imajo radi, ker je v družbi prijeten in poleg tega radodaren gostitelj. Ima sloves veselega, zabavnega, dobrega človeka, ki vsakemu ugodi in rad pomaga. Z vsem tem si kupuje njihovo priznanje, s katerim se hrani. Tisti, ki ga poznajo, iz vsega navedenega sklepajo, da je tudi kot mož in oče izjemen. Nihče si ne predstavlja, kaj ob njem doživljate vi in otroka.

Sam o sebi ima najboljše mnenje in ne bo priznal, da zanemarja vas in otroka. Če bi mu kdo to omenil, bi bila to zanj čista laž. Tak kot je, ni zmožen razviti globokega čustva ljubezni do nikogar, ne do vas ne do otrok. Zato se ob možu tudi počutite sami. Na vaše pobude se ne odziva, ker sploh ne razume, kaj hočete. Tako je, kot da govorita dva različna jezika. Morda se vam je kdaj zazdelo, da imate tri otroke, ne samo dveh. Občutek vas ne vara. Vaš mož je nezrel kot otrok in vsa odgovornost za otroka je na vas. Otroka kot da nimata očeta, vi pa ne moža. Vprašajte se, ali si še želite takšnega življenja, kot ga živite zdaj. Dobro premislite, kaj je za vas in otroka pomembno.