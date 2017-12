Mož je bivši ženi kupil parfum

Negujte čustveno bližino

Popolnoma vas razumem in verjetno bi se večina žensk strinjala z vašim ogorčenjem. Za kaj pravzaprav gre, kaj je tisto, kar vas najbolj moti? Ne moti vas, da je mož ob tej priložnosti obdaril tudi bivšo ženo. Verjetno vas ne bi vznemirilo, če bi ji podaril recimo pohodne palice, palični mešalnik, športno torbo ali kaj podobnega. Seveda pa je steklenička parfuma popolnoma druga zgodba. Običajno ga podarjajo moški svoji ženi, partnerici ali osebam, za katere si želijo, da bi si bili z njimi zelo blizu. Ustrezen parfum lahko kupimo le nekomu, ki ga zelo dobro poznamo, pa naj gre za žensko ali moškega. Telesni vonj vsakega, tudi po uporabi parfuma, je vedno enkraten in poseben. Vonj telesa in parfum imata vedno erotičen pridih, temu se ni moč izogniti. Znana je izjava filmske igralke, seks simbola svoje dobe, da spi odeta le v parfum Chanel 5. Prav ta erotična komponenta parfuma v povezavi z osebo, ki jo uporablja, in darovalcem je tisto, kar vas vznemirja. Bojite se, da med vašim možem in njegovo bivšo še vedno tli erotični naboj in s tem intimnost, ki pa je možna v telesnem pa tudi v čustvenem pomenu.

Če je vajin odnos z možem res tako dober, kot ga opisujete, mislim, da nimate vzroka za zaskrbljenost. Če niste opazili nobenih sprememb v njegovem vedenju, če je do vas ljubeč in pozoren, če ne izostaja od doma in se ne izgovarja na neznane opravke, ki jih prej ni imel, si brez vzroka delate skrbi. Razumem, da ga ljubite in ga ne želite izgubiti. Najboljša zaščita pred tem pa je prav skrb za čustveno bližino v odnosu. To velja za oba partnerja. Vsak dan imata nešteto možnosti, da drug drugemu pokažeta, da se imata rada. Ne pozabita ne nežne dotike, na to, da se potrudite vsako nesoglasje rešiti tako, da bo sprejemljivo za oba. Nikoli ne zaspita sprta. Zavedajta se, da ni samoumevno, da imate dobrega pozornega partnerja. Če imate tako srečo, se drug drugemu večkrat zahvalita za to. Seveda pa je ena od bistvenih značilnosti kakovostnega ljubezenskega odnosa zadovoljstvo v spolnem življenju para.

Razložite mu, zakaj je njegovo darilo bivši ženi neprimerno. Želim vam, da bi odslej vaš mož le vam poklanjal parfume.