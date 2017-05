Moje življenje je bilo raztrgano

Kako so se v vajinem življenju oblikovale ideje o pravi ljubezni?

Ksenija: Nikoli nisem globoko premišljevala o tem, kaj ljubezen je, kaj ni. Jo čutiš ali pa je ne. Zelo preprosto. Nikoli nisem niti mislila, na primer, da bi morala pri dvorjenju obstajati pravila.









No, kaj pa vi, Boris, kot mlad, testosterona poln moški?

Boris: Spomnim se svoje prve, če ne štejem najstniških, velike ljubezni. Zatrapal sem se v neko frizerko. In okoli nje hodil štiri leta! Vse dokler ni popustila. (Smeh.) A ko je, je sledilo veliko razočaranje. V meni je želja ugasnila v trenutku. Po tem sem se še velikokrat zaljubil. Tudi v brigadi v neko gospodično. Jokala sva, ko sva se razhajala, tako močna so bila takrat čustva. A je tudi to zvodenelo. Z leti človek ugotovi, da je ljubezen res raznolika. Tistega ognja, ki ti je dan v najstniških letih, ne doživiš več ...

Boris: Vem, da me ima Ksenija rada, ker je tako zelo pozorna do mene. Čutim njeno ljubezen. Čutim tudi, kadar je v slabi koži. Vem, kdaj potrebuje božanje. Čeprav, priznam, sem jaz bolj crkljiv kot ona.

No, saj najbrž ta pompozna vseobsegajoča zatrapanost človeka še ubije, če traja večno!

Boris: Mene je. Dvakrat. Zato kasneje iščeš človeka, za katerega se ti zdi, da bi bil lahko tvoj zelo dobri prijatelj. S Ksenijo sva se, preden sva se zbližala, poznala več kot dvajset let. Ona je bila svojčas poročena. Jaz sem bil vdovec. Ni se zgodilo nič. Razvijalo pa se je prijateljstvo in postajalo vse bolj tesno. Nato se je rodila ljubezen. Imava se super. Pred njo sem bil v zvezah z ženskami, ki so me spravljale ob živce. (Smeh.)









Ksenija: Borisa preprosto občudujem. Občudujem ga, ker je tak, kot je. In to po vsem tem, kar je doživel. In da je pri 74 letih našel pogum, željo in voljo, da se poda z mano v novo zvezo in celo poroko.





