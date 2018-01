Množično pletenje na Novi Zelandiji

Vse se je pričelo z oznanilom premierke Ardernove, da s partnerjem Clarkom Gayfordom pričakuje prvega otroka. »Jaz bom premierka in mama, Clarke pa oče, ki bo ostal doma in skrbel za otroka,« je novico, ki jo je par izvedel sicer dva tedna pred njeno oktobrsko zaprisego za premierski položaj, sporočila na Instagramu. Z rojstvom otroka, ki ga pričakujejo junija, bo postala druga predsednica vlade na svetu, ki bo rodila na položaju. Prva je bila takratna pakistanska premierka Benazir Bhutto leta 1990, ko je rodila deklico.









Ardernova je že napovedala, da si bo šest tednov po porodu vzela prosto in da jo bo na položaju začasno nadomeščal njen namestnik Winston Peters. »Nisem prva ženska, ki dela več stvari hkrati,« je še povedala in priznala, da je zelo vesela in vznemirjena. »Zasebno se zelo veselim nove vloge mame, hkrati pa ostajam osredotočena na svoje delo in dolžnosti kot predsednica vlade,« je dejala po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.









Premierkina novička pa je navdihnila tudi sodržavljanke. Novozelandčanka Heather McCracken je v ponedeljek na Twitterju zapisala, da se je zbudila z željo po pletenju za Jacindinega otroka, »Kdo je z mano?« je pozvala ostale sledilce, nato pa ugotovila, da bo premierka verjetno prejela nešteto daril za novorojenčka, zato bi bilo bolje, da da tople kape in oblačilca prejmejo tudi vsi ostali otročički, ko zapuščajo bolnišnice.









Kmalu so se njenemu zapisu na Twitterju pridružili tudi ostali, ki so predlagali, da oblačila v imenu Jacindinega otroka darujejo volnenemu programu, ki ga izvajajo novozelandske bolnišnice (wool programme). Odzvale so se ženske iz vseh vrst, tudi političnih, novozelandska političarka Deborah Russell je tako ena izmed prvih prijela za pletilke in preko socialnih omrežij delila sliko kapice, ki jo bodo darovali v imenu Jacindinega otroka. Gibanje pa je celo preseglo državne meje, saj so se Novozelandkam želele pridružiti tudi nekatere Avstralke. Pozivov in predlogov je bila nadvse vesela koordinatorka volnenega programa Diane McEntee, ki je dejala, da bi bili veseli vsakega podarjenega kosa oblačil.