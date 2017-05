Mitja Okorn uspešno končal snemanje!

Avtor komedije Tu pa tam ter romantičnih uspešnic Pisma sv. Nikolaju in Planet samskih je osvojil Hollywood! Mitja Okorn je končal snemanje filma Life In A Year, ganljivo zgodbo o odraščanju, v kateri igrata glavni vlogi Cara Delenvigne in Jaden Smith.

Sin hollywoodskega velikana Willa Smitha upodablja 17-letnika z veliko ljubeznijo do glasbe, ki ga vzgaja nadvse strog oče. A resnična preizkušnja duha ga doleti, ko spozna simpatično dekle, ki jo upodablja lepotica Cara. Liku Delevingnove so šteti dnevi, zato se ji najstnik odloči posvetiti leto, ki jima je preostalo skupaj.













»In - konec! Uspelo nam je! Po 34 dnevih in nočeh s tema dvema čudovitima, čudaškima, duhovitima in izjemno nadarjenima mladima igralcema smo končno posneli Life In A Year. Cara in Jaden, hvala za najboljšo izkušnjo mojega življenja, hvala celotni ekipi za to izjemno priložnost. Hvala vsem čudovitim ljudem, ki ste mi pomagali to uresničiti ... Vse vas imam rad. Jaz - srečen!« si je po pomembni prelomnici zadovoljno oddahnil glavni junak te hollywoodske pravljice, Mitja Okorn.









Projekt je plod produkcijske hiše Overbrook Entertainment, ki jo je ustanovil Jadenov oče in ki se je podpisala pod večino Smithovih projektov zadnjih dveh desetletij, od uspešnic Jaz, robot, V iskanju sreče, Jaz, legenda pa do ne tako uspešnih stvaritev Hancock ter Divji, divji zahod, Čas po zemlji, Annie in Neskončna lepota.

Spomnimo, Okorn je že pred leti osvojil Poljsko, potem pa so ga začeli snubiti tudi čez lužo, kjer ga opevajo kot enega najobetavnejših filmarjev nove dobe. Ob novem podvigu sta slovitemu režiserju čestitala tudi dolgoletna prijatelja, komik Klemen Bučan in Onina novinarka Melita Meršol. Čestitkam se pridružujemo tudi v uredništvu Onaplus.si in se nadvse veselimo premiere!