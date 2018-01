Miss Hawley visoko nad himalajskimi vrhovi

Dama pronicljivega pogleda in neizprosnega izpraševanja je postala legendarna popisovalka alpinističnega dogajanja v Himalaji, enciklopedija na dveh nogah, ki se je dobro spomnila tudi srečanj s slovenskimi alpinisti. V svoji dolgi karieri je intervjuvala več kot tisoč alpinistov in plezalcev z vsega sveta ter ustvarila najpopolnejši arhiv himalajskega alpinizma. Zgodbo načelne in ostre gospe z izjemnim smislom za humor odstirata dokumentarni film Kronistka Himalaje/Keeper Of The Mountains ameriške režiserke Allison Otto in biografija Pokličem te v Katmanduju/I’ll Call You in Kathmandu kanadske pisateljice Bernadette McDonald.









Z Miss Hawley mi je bilo v veliko čast pozobati nekaj drobtin iz himalajske malhe. Srečali sva se jeseni 2015, spomladi 2017 pa sem ji tudi predala izvod Planinskega vestnika, v katerem je bila objavljen svetovljankin portret.









