Mike Tyson bo služil z marihuano

V Kaliforniji je uporaba marihuane za medicinske potrebe dovoljena že od 1996, je pa nov kalifornijski zakon, ki je bil izglasovan na referendumu 2016 in dovoljuje osebam starejšim od 21 let posedovanje, prevoz, nabavo, uporabo in distribucijo do 28,5 gramov marihuane oziroma osem gramov koncentrirane marihuane, mnoge spodbudil k iskanju novih poslovnih priložnosti na tem področju. Tyson bo medicinsko marihuano vzgajal na 40 hektarjih površine na takoimenovame Tyson Ranchu, ki leži 60 kilometrov jugozahodno od slovite Doline smrti.









Posestvo pa ne bo le navadna zelena greda, ampak si Tyson s partnerji prizadeva, da postane tudi letovišče in učni poligon za vse vedoželjne informacij in novosti na področju vzgoje marihuane. Poleg trgovinice s produkti in pripomočki za vzgojo rastlin, bodo obiskovalci lahko 'travo' še pokušali, na posestvu pa tudi prenočili, saj se bo v okolici razprostiral tudi luksuzen glamping kamp.









Tyson in marihuana sta sicer že stara znanca, leta 2000 so ga namreč oglobili za uživanje te droge, nekdanji boksar pa je nato v svojih spominih razkril, da se je z marihuano omamljal pred pomembnejšimi tekmami. Marihuano je užival tudi leta 2007, ko je bil zaradi posedovanja kokaina obtožen na tri leta pogojne kazni.









A sedaj bodo njegovi posli legalni, se zdi. Kaliforniji je namreč že sedma ameriška zvezna država ob Aljaski, Koloradu, Oregonu, Wisconsinu, Massachussetsu in Washingtonu DC, ki dovoljuje uporabo marihuane v rekreativne namene. Industrija indijske konoplje v Kaliforniji letno obrne približno 1,6 milijarde dolarjev, z novim zakonom pa naj bi ta številka do leta 2020 poskočila na 6,4 milijarde dolarjev. Tysonov načrt bo v državno blagajno gotovo prinesel nekaj zelencev, županja mesta California City, kjer se ranč nahaja, Jennifer Wood pa poslovno idejo pozdravlja, saj meni, da bo odprla mnogo novih delovnih mest za tamkajšnje prebivalce.