Melania prelomila tradicijo in se ločila od Trumpa

Trump je upal, da bo z nizanjem ekonomskih dosežkov navdušil demokrate in republikance, a stoječe ovacije je ob vstopu v dvorano požela njegova Melania. Njena solo poteza je z izbiro oblačil smetanove barve (nadela si je Diorjev hlačni kostim, bluzo DolceGabbana in čevlje Christiana Louboutina), sprožila velika ugibanja v ameriških medijih, ki so nemudoma pričeli špekulirati, ali nemara prva dama s tem dejanjem možu pošilja tiho sporočilo. New York Post je denimo spomnil, da so se februarja lani, ko je Trump nagovoril oba domova kongresa na podoben način oblekle demokratske senatorke, ki so s tem izražale nasprotovanje predsedniku. Vanessa Friedman, ki piše o modi za New York Times, pa je opozorila, da je bela ena izmed barv sufražetk (ponazarja neomadeževanost), ki so se borile za enakopravnost žensk.









Morda je Melanijina odločitev odmevala tudi nedavno podelitev grammyjev, kjer so se zvezdnice oblekle v belo v izraz podpore žrtvam spolnega nasilja, je pa z njo nadvse izstopala v množici temno oblečenih kongresnikov, še zlasti demokratskih članic, ki so se podobno kot povabljenci na zlatih globusih oblekle v črno, s čimer so izražale podporo gibanju proti spolnemu nadlegovanju žensk. Temnopolti kongresniki so medtem nosili šale in kravate v barvnih vzorcih iz afriške države Gane, da predsedniku izrazijo kljubovanje zaradi njegovih besed o priseljencih iz »usranih držav«.









Trumpov govor o položaju v državi je bila tudi prva priložnost, na kateri so lahko Američani v živo oziroma po televiziji v živo videli prvo damo, odkar je konservativni Wall Street Journal poročal o razmerju njenega soproga s pornografsko igralko Stormy Daniels kmalu po rojstvu njunega sina Barrona in, da je Trump igralki plačal za molk 130.000 dolarjev. Bela hiša je sicer v kali zatrla ugibanja o ločeni poti zakoncev Trump na kongresni grič z razlago, da je bila prva dama na posebnem sprejemu za 15 posebnih gostov z galerije skupaj s soprogo ameriškega podpredsednika Karen Pence in se zato ni peljala v limuzini skupaj s Trumpom.









A ta poteza Melanie ni osamljeni primer izogibanja spremljevalnim dolžnostim prve dame. Že prejšnji teden je Melania denimo na hitro odpovedala skupno pot s predsednikom v švicarski Davos in skupaj s sinom Barronom nenapovedano odpotovala domov na Florido v Palm Beach. Pred tem je obiskala Muzej holokavsta v Washingtonu, kar je Bela hiša objavila šele po koncu obiska.









Ali se je odnos med ameriškim predsedniškim parom ohladil, tako najverjetneje ne bomo izvedeli dokler spet kakšen preiskovalni novinar ne ustvari nadaljevanja uspešnice Ogenj in bes. Bela hiša bo zagotovo tesno čuvala skrivnosti, ki pa v času Trumpove vladavine vseeno skoraj tedensko curljajo na dan. Telesna govorica med zakoncema že sicer od prvega dne Trumpove zaprisege ni razkrivala pretirane zaljubljenosti, gotovo pa je ledeni zid (če še ni sezidal tistega z Mehiko, je ameriškega predsednika doletel vsaj ta) med njiju sedaj postavila pornozvezda Daniels, ki je v torek po Trumpovem govoru prilično nastopila v komični oddaji televizije ABC, kjer sicer ni zanikala razmerja s Trumpom, vendar ga tudi ni naravnost potrdila.