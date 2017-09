Melania podprla Harryjeve igre

Melania Trump bo na čelu ameriške delegacije, ki se bo udeležila tradicionalnih športnih iger za poškodovane vojne veterane, ki bodo letos v kanadskem Torontu. »Ganil me je uspeh iger Invictus leta 2015 v Londonu in lanskih v Orlandu na Floridi. V samo dveh letih je ta prireditev omogočila več tisoč poškodovanim vojakom in vojakinjam iz vsega sveta, da sodelujejo v športnih igrah, čemur se je treba poklonit in kar je treba odločno podpreti. V veliko čast mi je, da bom lahko na letošnji igrah zastopala našo državo,« je svojo udeležbo napovedala prva dama ZDA.









Melania bo tako v živo navijala za 90 ameriških tekmovalcev, ki se bodo v različnih disciplinah preizkusili med 23. in 30. septembrom. Spomnimo, lani je veterane v živo podprla tudi Michelle Obama, Melanijina predhodnica, očitno se bo Invictus zvrstil kar na dnevni red predsednikovih žena.









Pobudnik in ustanovitelj iger je Princ Harry, prepričan, da bi šport poškodovanim lahko pomagal do učinkovitejšega okrevanja, boljšega počutja in seveda pozitivnejšega pogleda na življenje. In seveda tistim, ki jim nikoli ni bilo treba okusiti bridkosti vojne, odpreti oči in opomniti, da dobri možje in ženske tudi umirajo za voljo obrambe svoje države ali živijo s trajnimi poškodbami.

Letošnje igre bodo še toliko posebnejše, saj naj bi se jih po napovedih – prvič kot uradna prinčeva spremljevalka – udeležila tudi igralka Meghan Markle.