Mehurčki noter, plini ven

Pa ne le zato, da vas ne bodo več dušili neugodni plini. Pomislite samo, kakšna vojna se bije v vašem črevesju, če na plan prihaja takšen rezultat. Odstranite motilce in spoznajte do črevesja prijazna živila ter začimbe, s katerimi se boste vetrov znebili na mah.









Zdravilna semena

Kaj imajo skupnega navadni komarček, navadna in črna kumina ter kardamom? Čudodelna drobna semena neverjetno svežega okusa. Snovi v njih odlično preprečujejo nastajanje plinov v črevesju. Dajte jih nekaj pod zob in jih prežvečite surove ali kuhane, da se izločijo eterična olja, ostanek pa izpljunite. Lahko pa jih tudi zakuhate v poparke. Tak čaj pijte, ko vas že dajejo vetrovi, ali pred jedjo, za preventivo.





PREBERITE ŠE: Zdravilna moč kurkume









Orientalski čudeži

Naslednje sestavine v orientalskih kuhinjah ne uporabljajo zaman. Ogromno stročnic in sveže zelenjave, ki jih pojedo, bi namreč napenjalo vsakogar. A ingver, cimet, kurkuma in asfetida poskrbijo za nemoteno prebavo. Ingver preprečuje nastanek vetrov že v trebušni votlini, ko pa imamo težave, zaužitje vseh naštetih začimb ublaži moteče simptome v nekaj minutah. Dodajajte jih jedem. Ljubitelji pekočega lahko ingver pozobate v svežih koščkih ali ga naribate in iz mesa iztisnete sok. Cimet pa zavrite v priljubljeni mešanici za čaj ali ga zakuhajte v rastlinski nadomestek mleka.









Kislo je dobro

Jabolčni kis in limona sta deklici za vse, ko gre za zdravje. Če premorete moč, da to popijete, si pripravite kozarec tople vode in vanjo vmešajte jedilno žlico jabolčnega kisa. Pijačo spijte trikrat na dan, dokler se težave s prebavo ne umirijo. Napenjanje bo že v 20 minutah ublažila tudi mešanica limone in sode bikarbone. V deciliter vode iztisnite sok ene limone ter ji dodajte čajno žličko sode. Počakajte, da se mehurčki poležejo, in nato prilijte še deciliter vode. Mešanico popijte, poleg lajšanja prebave pa bo poskrbela tudi za zdrav pH vašega telesa.





PREBERITE ŠE: Jabolčni kis kot vir lepote









Zeli

Nepogrešljiva zelišča, kot sta kamilica in poprova meta, se uspešno spopadajo proti neželenim vetrovom. Meto lahko gojite tudi v stanovanju, liste tu in tam prežvečite za boljšo prebavo. Osvežile bodo še vaš dah. Posušeni cvetovi kamilice pa so obvezna oprema vsake kuhinje. Drobne rožice so namreč prva pomoč pri krčih, bolečinah, glavobolu, nespečnosti in prebavnih težavah. Potrebujete še kakšen razlog?





PREBERITE ŠE: Nad bolezen z zelišči









Ljudsko zdravilo

Nekaterim diši, drugim smrdi, a dejstvo je, da čebulica močnega vonja in okusa skriva v sebi prave zdravilne zaklade. Govorimo seveda o česnu. Ne le da popestri okus vsake jedi, pozdravil bo trebušne bolečine in poskrbel za nemoteno prebavo.





PREBERITE ŠE: Česen varuje pred prehladom









Probiotiki

Če imamo v črevesju premalo koristnih bakterij, se začno gnilobni procesi, toksini pa se kar množijo. To pripelje do napenjanja in vetrov. Odgovor so probiotiki. Kadar jih v telesu primanjkuje, jih moramo dodati sami. En probiotični jogurt na dan bo poskrbel za uravnoteženo prebavo, hvaležna in sijoča pa bo tudi vaša koža.









Oglje

Aktivno oglje nase zelo dobro veže pline, ki nastajajo pri prebavi. Poleg plinov absorbira tudi toksine, ki so odgovorni za neprijeten vonj. Če ga pojeste pred jedjo, bo delovalo preventivno in preprečilo vetrove, še preden se pojavijo.









Izogibajte se

Največji krivci za nastanek neprijetnih vetrov so enostavni ogljikovi hidrati. Poslovite se od belega puhastega kruha in rafiniranih sladkorjev. Velik vzrok so lahko tudi mlečni izdelki, bogati z laktozo, vnaprej pripravljena hrana, ki jo pogrejemo, in mastne ter močno pekoče jedi. Na seznamu so tudi nekateri sadeži in zelenjava. Napenjanje povzročajo kapusnice, stročnice, čebula, koruza, krompir, jabolka, hruške, breskve, suhe slive in datlji. Ne pozabite tudi na pijačo. Mehurčki, ki jih vnesete v telo, bodo morali nekako priti ven.