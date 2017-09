Meghan Markle: S Harryjem sva zaljubljena!

Temnolasa lepotica je iz Los Angelesa, a je Kanada postala njen drugi dom, odkar v Torontu snema priljubljeno in uspešno nadaljevanko Suits. In tam se pogosto znajde tudi princ Harry, ki svojo izbranko redno obiskuje na drugi strani luže, pa tudi Meghan je zadnje mesece redna gostja v Kensingtonski palači.













Najraje pa jo ucvreta na tuje, denimo v Bocvano, kjer se lahko zlijeta z divjino in umakneta od nadležnih medijev, ki so jima vse od lanske jeseni, ko je na dan bruhnila novica o novi ljubezni na dvoru, za petami. Toda Meghan se nanje ne ozira preveč, je zaupala v nedavnem intervjuju za Vanity Fair: »V nobenem pogledu se nisem spremenila. Še vedno sem ista oseba kakor prej, razmerje me ne opredeljuje. Ne berem časopisov. Ne zanima me niti, kaj imajo povedati o moji seriji. Pomeni mi mnenje ljudi, ki so mi blizu, vse drugo je odveč.«









A vendarle je ljubezen v soju žarometov kdaj tudi naporna: »Seveda to prinaša določene izzive, nekako prihajajo v valovih. Določena obdobja so malce naporna, potem pa je vse spet tiho in mirno. Vedno pa lahko računam na podporo prijateljev in seveda svojega fanta.« Ali se obeta zaroka oziroma se je morda celo že zgodila, lahko samo ugibamo, Meghan o podrobnostih zveze nikakor ne namerava razpredati – vsekakor pa je prepričana, da je ljubezen med njo in Harryjem pristna in prava: »Sva preprosto dva človeka, ki sta srečna in zaljubljena. Preden je za najino zvezo izvedel svet, sva bila par že pol leta. Jaz sem ves čas normalno hodila v službo, tako je še zdaj. Spremenilo se je samo dojemanje ljudi. Midva sva par in rada se imava. Zagotovo bova kdaj morala tudi javnosti povedati kaj o sebi, a upam, da bodo ljudje razumeli, da je to najin čas, da je to najina stvar. Samo najina. In srečna sva. Osebno sem velika ljubiteljica dobrih ljubezenskih zgodb!«