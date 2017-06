Me bo zapustil?

Zakaj to trdim s tolikšno gotovostjo? Že osem let delam s pari in njihovimi zankami ljubezni, prevar, seksa, izdaj, bolečin, iskanja rešitev in sreče, ljubezni in miru, in ugotavljam dokaj majhno verjetnost, da se bo mož ločil in poročil z ljubico. Seveda je nekaj obstaja in zagotovo tudi vi poznate moškega, ki je zdaj srečen v objemu poprej ljubice, a sta morala marsikaj prestati. Statistično in sodeč po nekaj (ameriških) raziskavah, ki sem jih brala, je delež vseh moških, ki imajo ljubico in se na koncu z njo tudi poročijo, zgolj 16 odstotkov. Vsi preostali gospodje ostanejo v zvezi z ženo ali zunajzakonsko partnerico in skrbijo za družino, skrivaj pa obljubljajo, da jo bodo zapustili.









Čakajoč nanj

Zelo mi je bilo žal gospodične, ki ji leta odhajajo, ona pa ga čaka in se vedno znova odloča, da mu bo verjela. Kot razlog pove, da ga ima rada in da bo zanj naredila vse. Dejstvo je, da je že nekajkrat skušala končati njuno skrivno zvezo, a jo je vselej prepričal, da bo tokrat pa le naredil konec ženi in postal javen moški njej, torej naši ljubici. Obenem vedno poudari, da z ženo že dolgo ne spita več v skupni postelji in da vedri vse noči na kavču, ker je baje zvest ljubici, se pa zgodi vmes tudi rojstvo hčerkice. Čudni so ti njuni pogovori in njegove besede, se tudi vam tako zdi?





Če povzamem, dejstvo je, da večina moških ne bo zapustila svoje žene, čeprav jo varajo. Navzven delujejo kot družina, otroci imajo oba starša, ki se običajno kar precej kregata, a vseeno nekako tiščijo skupaj. Navajeni so na ustaljen ritem družinskega življenja, oče in mož včasih pride pozno iz zahtevne službe, kdaj ga tudi vso noč ni, saj ima različne zabave s poslovnimi partnerji, in preostali člani družine so se na to pač navadili. Četudi žena kdaj posumi, da ni vse tako, kot ji soprog zatrjuje, zamahne in se obrne stran. Ne preverja moževega mobilnika in ne vdira v njegovo elektronsko pošto. Pri sebi je oblikovala mehanizem, da to, česar sama ne vidi, ne obstaja, in se odločila, da mu pač vse verjame. Zadostuje ji, da je mož čez vikende in praznike z družino, da jo vsako leto na obletnico poroke pelje na romantičen izlet in da vsake poletne počitnice vsaj dva tedna preživi z njo in otroki. Izbrala je, da bo igrala mirno in zadovoljno ženo, pa še sosedi je ne bodo vlačili po zobeh.





Ona sumi, da jo mož vara

Na začetku je zgodba ženske, ki sumi, da je varana, a si izbere verzijo, ko živi na videz zadovoljno življenje zakonite soproge. Mnoge pa izberejo druge možnosti, ko odkrijejo, da jih mož vara. A pri obojih stoji vmes še ena ženska – ljubica. Ona potrpežljivo čaka, da ji ljubimec nameni nekaj ur na teden, vedno je pripravljena na seks, trudi se ne preveč spraševati in gnjaviti, a po letu ali dveh, ko bi si tudi sama »uradno« zaželela moškega, ki si ga deli z njegovo ženo, postaja čedalje bolj agresivna, sitna, izsiljuje odgovore in obljube. Kot vem iz pripovedovanih zgodb, moški zelo dolgo obljubljajo, da bodo zapustili družino, a od tega, kot smo videli tudi statistično, večinoma ni nič. Pa dobimo nekaj možnosti: ali moškemu toliko zamori ljubica, da jo resnično in dokončno zapusti, saj se ne želi ločiti od žene, ki jo pozna do obisti, in ga postane strah, da bo ljubica postala pravi »zmaj«, ko si ga bo začela lastiti tudi uradno oziroma javno. Druga možnost bi bila, da se končno loči in oblikuje partnerski odnos z bivšo ljubico, ki dobi status punce oziroma zaročenke, a ker je bilo med njima že toliko kregov, ljubosumja še takrat ljubice in zahtev ter čustvenega izsiljevanja, je moški po »predaji« čustveno že izpraznjen in jezen, pa si za uteho poišče novo ljubico. Torej je zdaj nadomestil prejšnjo ljubico, ki je postala njegova uradna partnerica, z novo skrito ljubico in krog laži, prevar, izmišljanja, jeze je ponovno sklenjen. Tretja možnost je, da res priseže ljubici, da jo bo poročil, zapusti ženo ter dejansko ostane zvest novi partnerici.

Zagotovo obstaja še več možnosti, sama poznam tudi zgodbo, ko se je moški ločil tako od žene kot ljubice in se odločil, da bo nekaj časa samski, saj je bilo pritiskov in izmišljevanja, predvsem pa laži, preveč. Na koncu je spoznal, da je lagal o vsem že vsakomur, da je dan začel z lažjo in z več njimi nadaljeval do noči.





Zaljubljena v ljubezen

Da se povrnem k ljubicam. So ženske, ki ljubijo nedosegljive moške. To niso ženske, ki so se odločile, da bodo zgolj »rekreativne« skrite priležnice, in jim popolnoma zadostuje, če dobijo poročenega moškega za občasen športni seks brez obveznosti. Ne, danes razmišljamo o ženskah, ki svoje življenje in prihodnost položijo v roke in usta moškega, ki je zanje smisel življenja, in ga nekaj časa potrpežljivo čakajo in razumejo, ga podpirajo in kot nagrado pričakujejo, da jih bo kmalu pripoznal kot svojo žensko. Ker se to ne zgodi in ko ugotovijo, da so bile izkoriščane, zmanipulirane, da so zgolj objekt spolne potešitve ljubimca in da vse, kar reče, ne drži, znajo postati izjemno neugodne za moškega. Lahko se čakajoča ljubica odloči, da o sebi pove kaj več njegovi ženi, pa jo pokliče in povabi na kavo. Lahko zelo čustveno pritiska na moškega, da se ta ustraši in res ostane z ljubico, ženi pa se odreče.





Oba zlomljena

Rezultat številnih takšnih ljubezenskih afer je bolečina obeh partnerjev, jezna sta drug na drugega, saj skrite dražljivosti ob prikrivanju ljubezni ni več, strast je odšla neznano kam, dva tečna tujca se ogledujeta in sta si v napoto. Da, tudi to se rado zgodi paru, ki je bil poprej zvezan v skrivnosti prevare, polne spletk in manipulacij. In da ne bo pomote, tudi dame varamo in imamo skrite ljubimce, a je dinamika teh odnosov vendarle drugačna od opisanih primerov.

Rešitve? Čim manj laži, krepiti komunikacijo s partnerjem, si ga želeti in ga pogosto povabiti k sebi pod skupno rjuho, oblikovati skupne cilje in preživljanje prostega časa, se truditi oblikovati zdravo družinsko in partnersko dinamiko, ki temelji na zaupanju in medsebojnem spoštovanju. Tako obstaja manj možnosti, da bi moški pogledal čez plot – ker ima doma vse, kar si želi in potrebuje. Za vsak odnos sta vedno potrebna dva človeka, tretji je odveč, kajne?





