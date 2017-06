Hajdi Korošec Jazbinšek, nekdaj otroška zvezda, zdaj uspešna podjetnica: "Materinstvo ti da pogon"

»Po dveh nosečnostih se počutim, kot da me je pol manj. Dober občutek je, ko lahko daš nase stare hlače iz omare. Včasih mi rečejo: 'Hajdi, saj si zmeraj ista.' Ja, odgovarjam, če letaš za tri- in enoinpolletnikom ter delaš nonstop, je recept, kako izgubiti kilograme, zelo preprost. Sicer sem bila včasih kar športno aktivna. Vstajala sem ob petih zjutraj in pred službo odtekla deset kilometrov, ko pa sem prišla domov, sem šla še na hrib, denimo na Grmado. Ob prezaposlenosti in kronični utrujenosti, ki jo doživljaš kot starš, v kar so vključene tudi prebedene noči, zdaj načrtno ne telovadim. A mamice imamo super moč. Nekdaj sem morala odspati svojih osem ur, zdaj funkcioniram, če spim od štiri do pet ur, in ne nujno v kosu. A materinstvo ti da pogon. No, nekaj je pa tudi od kave. Ker imava z možem vsak svoje podjetje, si daljših odsotnosti ne moreva privoščiti. Res je danes vse online, ampak pri zgodbi, ki jo delam, otroški trgovini, mi je fizična prisotnost zelo pomembna. Zato so naši oddihi krajši. Še to. Od šestega leta sem vegetarijanka. Odločitev sem sprejela zavestno, zaradi empatije do živali. Da ne jem mesa ne rib, je morda ena od stvari, zaradi česar nimam energijskih blokad. Živali so moje prijateljice in prijateljev ne jem. To je moja filozofija že vse življenje in čisto nič mi ne manjka.«





Tjaša Kokalj Jerala, manekenka, blogerka, voditeljica in stilistka: "Včasih sem imela projekt Plaža"

»Čisto iskreno, vsako leto se v svoji koži počutim bolje. Sicer tudi vsako leto bolj gledam na to, kaj vnesem v telo, skušam čim bolj zdravo jesti in čim manj pretiravati, čeprav si privoščim tudi sladke grehe, brez njih ne gre. Vsak dan grem za eno uro na sprehod z mojima kužkoma, ki skrbita, da ne 'zatajim', občasno se podam tudi na kakšen rekreativni tek. Včasih, ko je šlo za priprave na poletje, je bilo teh postopkov, kako zadovoljno stopiti v poletje, več. Imela sem projekt Plaža, zdaj se mi to ne zdi bistveno. Vesela in srečna sem v svoji koži, tudi če nisem popolna. Popolnosti tako ali tako ni, vsakemu je všeč svoje. Sicer pa mi telo samo sporoča, da poleti, ko so dnevi toplejši, jem bolj lahkotno hrano, sestavljeno predvsem iz rib, zelenjave in sadja. Moje priprave so tako bolj modne kot kakšni postopki in lepotni tretmaji. Nov slamnik za mehansko zaščito proti soncu in podobno. Sicer sva si z možem že privoščila kratek oddih v Andaluziji, poleti bova kot vedno verjetno skočila na hrvaško obalo, vmes pa še kakšen izlet v lepe kraje – nekaj dni si želiva preživeti v Goriških brdih. Pri načrtovanju dopusta naju vodijo različni razlogi: ko sva si želela malce potepanja in raziskovanja, sva šla decembra in januarja na Tajsko, za odkrivanje novih krajev je denimo Španija, pravi dopust z lenarjenjem pa na Hrvaškem.





Rebeka Dremelj, pevka : "Uživajmo v zdravih telesih "

»Trenutno se dobro počutim v svoji koži. Moj recept za zdravo življenje je veliko smejanja in dobre volje v družbi ljudi, ki jih imaš rad, pomagata pa tudi zdrava hrana in počitek, ko ga telo potrebuje. Najpomembnejše pa se mi zdi, da znamo prisluhniti svojemu telesu in ne gremo čez svoje zmožnosti. Vsako leto si sicer v pomladnih mesecih zadam cilj, da bom z dieto in več gibanja pred poletjem izgubila tistih nekaj kilogramov, ki me motijo, ampak moram priznati, da mi le redko uspe. Letos imam veliko gibanja že zagotovljenega, saj z dvema majhnima hčerkama dejansko nisem nikoli pri miru. Seveda je teoretično mogoče doseči vse cilje, v praksi pa se je težko držati stroge rutine pri telovadbi in prehranjevanju. Če se sprejmemo takšne, kot smo, se imamo radi in uživamo v svojih čudovitih zdravih telesih, bomo tudi z nekaj odvečnimi kilogrami zadovoljno vstopile v poletje. Mi si bomo letos privoščili nekaj oddiha ob morju in nekaj v hribih, zalo radi pa smo tudi doma. Pri načrtovanju družinskega oddiha seveda najbolj upoštevamo, da je destinacija primerna za majhne otroke in se bomo vsi imeli čim bolj lepo.«