Masaža stopal krepi

Refleksoterapija stopal ni dobrodejna zgolj za lahkotnejši korak, kajne?

Po refleksni masaži stopal se v telesu spet počutimo dobro, domače, sproščeno. S pritiskanjem na refleksne cone na stopalu se v prvi fazi sprosti telo, močno se pospeši krvni obtok – pomeni, da naše celice dobijo več hranil –, sproži se čiščenje telesa, in sicer tako strupov kot čustveno očiščevanje. Skratka, vzpostavlja se ravnovesje v telesu. Posebno zaradi današnjega stresnega življenja jo toplo priporočam za vzdrževanje zdravja. Učinkovita je tudi pri odpravljanju zdravstvenih težav, kot so glavobol, nespečnost, bolečine v vratu, hrbtenici ali sklepih, v pomoč pri alergijah, astmi, imunski odpornosti itn.

Masaža stopal je torej eden od elementov za dvig odpornosti?

Odlična je za pridobitev imunske odpornosti. Prvič zato, ker nežno sprosti človeka, počasi odplakne stres iz telesa in organizem spet »vklopi« vse funkcije samozdravljenja. Pri imunski odpornosti ima veliko vlogo tudi naš limfni sistem, ki ima nalogo »čiščenja« odpadnih snovi iz telesa in je obrambni mehanizem proti okužbam. Z refleksno masažo lahko spodbudimo vse organe in tudi žlezo timus, vranico in mandlje, ki so del limfnega sistema.









Kakšna je razlika med refleksno terapijo in masažo stopal?

Že samo gladenje stopal lahko blagodejno vpliva na človeka, saj včasih zgolj dotik, božanje – ki ga je v današnjem času občutno premalo – sprožita prijetne občutke v telesu, sploh če imamo možnost svojemu partnerju pomoliti stopala pod nos, da nam jih ljubeče, sprostilno pogladi. Na njih imamo t. i. pomanjšan zemljevid – refleksna območja za celoten organizem. Refleksna cona pomeni odziv na prav določen del telesa. Refleksoterapevti se pri refleksni masaži stopal ciljno lotimo obdelovanja teh con. Sama se ob vsaki terapiji trudim zaobjeti celoten organizem, vsa refleksna območja, in se dlje zadržim ali večkrat vrnem na dele, ki potrebujejo več pozornosti, individualno glede na potrebe človeka.

Kako lahko sami masiramo refleksne cone na stopalih?

Ni enostavno predlagati, katere so najpomembnejše cone na stopalu za hitro in učinkovito masažo. Vsi organi in žleze so tesno povezani med seboj in vse cone so pomembne. Vendar predlagam kratko, petminutno masažo stopal, ki uspešno odpravi stres, prinese v telo ravnovesje in poviša raven energije. Pri spopadanju s stresom nadledvični žlezi izločata adrenalin in kortizol, hormona, ki nam rešujeta življenje, saj nam omogočita, da se hitro odzovemo, če nam grozi nevarnost. Če ste nenehno pod stresom, dolgoročno izčrpavate nadledvični žlezi. Ščitnica je življenjsko pomemben organ. Izloča hormone, ki vplivajo na človekov telesni in duševni razvoj, na srčni utrip in telesno temperaturo. Nizko delovanje ščitnice ravno tako lahko povzroči, da smo ljudje utrujeni, počasni in celo depresivni. Ledvice veljajo po kitajski medicini za korenino življenja. To pomeni, da so vir in rezervoar energije. Če so energetsko šibke, posledično drugim organom primanjkuje energije. Najprej namažite stopala z oljem ali kremo in nežno, ljubeče zdrgnite celotna stopala, vsak prst posebej pa vse do gležnjev, in sledite conam. Na začetku nežno držite palec pod velikimi blazinicami na sredini točke pleksus solaris. Sprva spodaj nekajkrat prečno podrgnite cono mehurja in se počasi s palcem povzpnite po sečevodni poti do ledvice, jo nežno pogladite in držite palec nekaj sekund na tej coni. Tik nad njo je še nadledvična žleza, ki jo tudi le nekajkrat nežno pogladite. Nato z vsemi prsti skozi členek močno podrgnite cone ščitnice in še nežno cono nadledvične žleze. Na koncu spet nežno držite cono pleksus solaris.









Stopala so precej oddaljena na našem telesu, zato znamo kar pozabiti nanje. Kaj še lahko še storimo, da nas bodo laže nosila naokrog?

Predlagam, da noge večkrat namočite v slano vodo, vsaj enkrat ali dvakrat na teden za kakšnih deset minut. Sama imam doma narejeno zmes za nožno kopel iz naravne grobe soli, cvetov posušene sivke in še nekaj kapljic eteričnega olja sivke. Namesto sivke lahko dodate rožmarin, evkalipt ali poprovo meto za poživitev. Solna kopel za noge je vedno priporočljiva, močno sprosti utrujena stopala, slano okolje uničuje glivice. Takšna kopel obenem zmanjšuje znojenje nog, mehča kožo in dobrodejno vpliva na celotno telo. Tudi pri vnetjih na stopalih, vraščenem nohtu ali podobnih bolečih tegobah lahko s slano kopeljo precej pospešimo celjenje.