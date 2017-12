Mariah kraljuje, klasiki pa ostajajo

Prvih deset najbolj priljubljenih božičnih skladb na Billboardovi lestvici na najvišjih mestih vztraja že lep čas. Kljub evforiji z najstniškimi idoli kot so Justin Bieber, One Direction in podobnimi, se poslušalci za praznike očitno raje prepustijo nostalgiji. Na seznamu so tako še vedno legende kot so Nat King Cole, Brenda Lee, Dean Martin, Bobby Helms, Jose Feliciano, Wham!, Michael Bublé in Mariah Carey. Zadnji je letos uspel tudi neverjetni dosežek v Billboardovi zgodovini. Po 23 letih izdaje singla All I Want for Christmas Is You, je skladba tokrat prvič pristala med deseterico najbolj priljubljenih skladb na svetu.









Sicer je leta 1994 že slavila prvo mesto Billboardove glasbene lestvice za Veliko Britanijo, a med deseterico se ji do sedaj ni uspelo prebiti v rodni Ameriki. Ker so letos spremenili pravila za razvrščanje skladb na lestvico in pričeli upoštevati tudi število spletne pretočenosti skladb (Mariah je z božičnim hitom letos tudi najbolj predvajana glasbenica pri digitalnem ponudniku glasbe Spotify), je Careyjeva med svoje dosežke sedaj dodala še to čast. Nad uspehom tega zimzelenega singla je pevka seveda navdušena. »To je najlepše božično darilo,« je dejala v stilu uspešnice, ki govori o tem, kaj si resnično želi za božič. »Hvaležna sem, ker toliko ljudi ceni in obožuje to praznično pesem in tradicijo, čeprav sem mislila, da se to ne bo nikoli zgodilo,« je še povzela svoje občutke in zaupala, da je to ena izmed njenih najljubših skladb v karieri.









Kateri pa so drugi božični napevi, ki se jih iz leta v leto kar ne moremo nasititi? Oglejte si preostanek Billboardove božične lestvice in ustvarite svoj božični seznam predvajanja, ki bo popestril vaše praznike. Če premore kaj takšno moč, je to gotovo glasba.





2. mesto: Brenda Lee - Rockin' Around the Christmas Tree













3. mesto: Andy Williams - It's The Most Wonderful Time Of The Year













4. mesto: Nat King Cole - The Christmas Song (Merry Christmas To You)









5. mesto: Burl Ives - A Holly Jolly Christmas













6. mesto: Wham! - Last Christmas













7. mesto: Bobby Helms - Jingle Bell Rock













8. mesto: Dean Martin - Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow













9. mesto: José Feliciano - Feliz Navidad













10. mesto: Michael Bublé - It's Begining To Look A Lot Like Christmas