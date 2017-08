Mamma Mia se nadaljuje na hrvaškem Visu

Premiera filma, ki bo tako kot prvi del temeljil na uspešnicah skupine Abba, bo 20. julija prihodnje leto. V vlogi Donne bo ponovno Meryl Streep, vračata se tudi Julie Walters kot Rosie in Christine Baranski kot Tanya. V vlogi hčerke Sophie bo spet Amanda Seyfried, medtem ko se Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard in Colin Firth še naprej trije možni očetje Sam, Bill in Harry, so v torek sporočili predstavniki studia Universal.









Filmska zgodba se vrača v zgodovino in opisuje dogajanje, ki je pripeljalo do zapletov, ki so jih gledalci spoznali prvem delu. Mlado Tanyo bo tako igrala Alexa Davies, mlado Rosie pa Jessica Keenan Wynn. V vlogah mladih Sama, Billa in Harryja bodo nastopili Jeremy Irvine, Josh Dylan in Hugh Skinner. Mlado Donno pa bo upodobila sedaj že uveljavljena britanska igralka Lily James, ki se verjetno dobro zaveda, da stopiti v 'mlajše' čevlje lika, ki ga tako mojstrsko uprizarja legendarna Meryl Streep, ne bo lahka naloga. S snemanja je delila že prve utrinke.









Scenarij za nadaljevanje filma je napisal Ol Parker (Eksotični hotel Marigold), ki bo film tudi režiral.