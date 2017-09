Mama žurira in se sili v mojo družbo

Poiščite ustrezno tretjo osebo, da se pogovori z mamo

Ste zelo mlada, vendar pa zdravo razmišljajoča ženska. Čeprav ste v tem času sami prizadeti zaradi ločitve staršev, zmorete ob tem skrbeti še za mamo. Ste empatični in ljubeči, ob tem pa se zavedate nuje, da poskrbite tudi zase. V družinskih odnosih se včasih zgodi, da so generacijski odnosi porušeni in tako se tudi vloge in meje med družinskimi člani nezdravo spremenijo. Prav to se je zgodilo v vajinem odnosu z mamo. Komu, ki bi od zunaj opazoval vajin odnos in ne bi vedel, za kaj gre, bi se verjetno zdel zelo čuden. Spraševal bi se, kakšni sta vajini vlogi v skupnem življenju. Morda sta sostanovalki, prijateljici, nikakor pa ne bi opazil, da se vedeta druga do druge kot mama in hčerka. Vajini vlogi sta zamenjani. Vi ste s svojo skrbjo in potrpežljivostjo do mame nezavedno prevzeli njeno vlogo. Mama pa se vede, kot da je vaša hči, nedozorela mladoletnica. V svoji praksi sem se že večkrat srečala s podobnimi primeri. Dejstvo je, da ste v zdajšnjih okoliščinah zrelejši od svoje mame.

Vzrokov za vedenje mame je lahko več. Dekleta, ki se zelo mlade poročijo, postanejo mamice in niso imele možnosti za brezskrbno preživljanje mladostniških let, si v zrelih letih včasih zaželijo zavrteti čas nazaj in izživeti tisto, kar mislijo, da so zamudile. Tako postanejo prave žurerke, nekatere se spustijo v promiskuitetne odnose in podobno. Za takim vedenjem se pogosto skrivajo strah pred staranjem, slaba samopodoba, nezaupanje vase, želja po stalnem potrjevanju okolice pa še kaj bi se našlo.

Lepo, da vas skrbi za mamo, a kot pravite, nujno je, da poskrbite tudi zase. Če ima kakšno res dobro prijateljico, morda sta si z vašo babico zelo blizu, potem bi lahko katero od teh oseb prosili, naj se o problemu pogovori z njo. Mislim, da bi bil tak pogovor med mamo in vami glede na čas in trenutno stanje lahko zelo tvegan za vajin odnos in mamino duševno stanje. Poiščite torej ustrezno tretjo osebo, ki naj mami previdno svetuje tudi obisk pri strokovnjaku. Sčasoma bi ob strokovni pomoči moralo priti do tega, da bi vaša mama spet sprejela svojo materinsko vlogo v odnosu do vas. Ona sama pa naj bi pridobila zdrav odnos do sebe kot ženske.

Vloga mame je posebna. Če se mama in hčerka še tako dobro razumeta in sta si blizu, še vedno ta odnos ohranja svoje značilnosti in se razlikuje od odnosa, ki ga imate s svojo najboljšo prijateljico, ki je enakih let kot vi. Tudi iz tega, kar ste napisali, je jasno razvidno, da razumete, za kaj gre. Želim vam ugodno rešitev odnosa z mamo.